Cerca de 3.500 emprendedoras materializan más de 3.350 ideas de negocio con ayuda de la Junta

Los negocios creados han generado 3.346 nuevos empleos ocupados por mujeres y han supuesto una inversión inicial de 13,53 millones de euros, según los datos facilitados por la Junta en una nota de prensa. El índice de creación de empresas lideradas por mujeres representa un 45,3% del total de empresas creadas con el apoyo de Andalucía Emprende (7.436) desde que comenzó el año y un 45,6% del nuevo empleo generado (7.816).

El perfil de las promotoras responde mayoritariamente al de una mujer joven, con menos de 40 años (1.962, el 56,4%), y con estudios de bachillerato, grado medio o superior (2.357 emprendedoras, representando un 67,7% del total). De ellas, 1.253 han cursado bachillerato o formación profesional y 1.104 tiene formación universitaria.

En relación a la forma jurídica de las firmas creadas, predominan las autónomas, que representan un 84,6% del total, con 2.849 empresas. Le siguen las sociedades mercantiles, con 447 proyectos (13,2%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas como son la economía social, las sociedades civiles o las comunidades de bienes.

En cuanto a la actividad, las empresas creadas pertenecen mayoritariamente al sector servicios, con un total de 3.042 (90,3%). Le siguen la industria, con 106 empresas; la agricultura (103); la construcción (80); y las TIC (38).

Además, el equipo técnico de Andalucía Emprende ha prestado un servicio de apoyo a empresas creadas por mujeres para facilitarles el acceso a la financiación. En este ámbito, ha llevado a cabo 16.352 servicios de atención y ha tramitado 5.231 solicitudes de incentivos destinados a la puesta en marcha o al desarrollo de sus negocios. Asimismo, ha impartido formación en gestión empresarial a 924 emprendedoras.

A ello se suma la labor de fomento del emprendimiento que realiza el personal de esta fundación para detectar habilidades emprendedoras, especialmente en los jóvenes y en los centros educativos, con el objetivo de promover su desarrollo a través de capacitación especializada y metodologías innovadoras. En este apartado, Andalucía Emprende ha desarrollado catorce acciones específicas para fomentar el emprendimiento femenino en la región, en las que han participado 452 personas, 295 de ellas mujeres, suponiendo un 65,2% del total.

Andalucía Emprende ayudó en 2024 a 7.651 mujeres, contribuyendo a crear 7.418 empresas, que generaron 7.778 empleos femeninos. Un dato que asciende a 43.160 emprendedoras, 41.803 empresas creadas y 44.781 empleos generados con el apoyo de los CADE desde que comenzó la legislatura, en el año 2019.