CCOO lamenta la muerte del trabajador en Alcalá de Guadaíra y denuncia la "sangría" de accidentes laborales

"Un dato terrible que no tiene antecedentes a estas alturas del año y que ya supera el total de fallecidos en el trabajo en años completos como 2024, 2023, 2022 y se acerca al dato de 2021", ha subrayado el sindicato en una nota.

Por su parte, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha denunciado que "la sangría de muertes en el trabajo en Sevilla no cesa a pesar de la bajada de actividad en las empresas debido al periodo de vacaciones de verano".

Tirado ha reclamado "el cumplimiento de la normativa preventiva para el uso de maquinaria, la necesidad de acotar las zonas de tránsito de los trabajadores, una correcta señalización y la presencia de recursos preventivos que eviten que se ocasionen este tipo de tragedias".

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla ha sentenciado que "el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es un mero trámite, sino la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas".

Además, ha insistido en que la organización sindical estará "muy pendiente de la investigación de este caso y pedirá que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".