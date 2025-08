CCOO avisa que el descenso del paro el julio "no significa que mejoren las condiciones de la juventud"

Según ha explicado CCOO en una nota de prensa, la provincia cerró el pasado mes con 963 sevillanos menos en las listas del desempleo, con un total de 145.192 personas desempleadas, el 62% mujeres. Por sectores, la bajada se concentra, especialmente, en el sector servicios (-997), y de manera testimonial en la agricultura (-81) y en el colectivo sin empleo anterior (-33), "en este último se concentran los jóvenes de entre 20 y 24 años, por tratarse el verano de una época propicia para obtener un primer contrato de trabajo". El paro aumenta en la construcción (+135) y en la industria (+13).

En este sentido, Lebrón ha recordado que el próximo 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, sobre el que CCOO ha asegurado que "los jóvenes de esta provincia están hartos de vivir encadenados a la precariedad con contratos temporales, jornadas parciales no deseadas, bajos salarios y cero perspectivas de emancipación".

"No hay personas jóvenes sobrecualificadas, hay un mercado laboral que las infrautiliza. Porque, por el simple hecho de ser joven, no debes tragar con los peores salarios, no debes aceptar los horarios más abusivos, no debes renunciar a tu tiempo libre y tu salud mental, ni debes asumir que nunca podrás permitirte una vivienda digna en tu ciudad", ha apuntado el secretario de Empleo de CCOO de Sevilla.

A juicio de Lebrón, "esto no es falta de experiencia. Es explotación disfrazada de etapa formativa. No puede ser que formemos a una generación entera para después condenarla a vivir sin estabilidad ni perspectiva". Desde CCOO de Sevilla "se va a seguir actuando en consecuencia en todos y cada uno de los centros de trabajo. Porque si condenamos a la juventud a la precariedad, lo que estamos firmando es el fracaso colectivo de Sevilla", ha concluido.