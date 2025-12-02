La I Carrera de la Navidad de Sevilla se incorpora a la agenda deportiva y navideña

Se incorpora una nueva actividad a la agenda deportiva y navideña de la ciudad: la I Carrera de la Navidad de Sevilla, que se celebrará el 21 de diciembre, con salida y llegada en la Plaza de América y un recorrido de 3,5 kilómetros que discurre por el Parque de María Luisa y que los participantes podrán completar corriendo o caminando.

Esta cita tendrá un marcado carácter solidario y benéfico a favor de Apascide, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la prueba: www.carreranavidadsevilla.es y se puede realizar tanto individual como familiar, para dos o más miembros. Además, existe la posibilidad de colaborar con el dorsal 0 con el que todo lo recaudado se destinará íntegramente a la asociación Apascide.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Tras la carrera o marcha de los participantes, en la llegada habrá avituallamiento líquido y sólido, así como degustaciones; además, en la Plaza de América habrá un escenario con animación, sorteos, música navideña y villancicos, entre otras actividades. También habrá un rincón solidario para poder entregar juguetes para niños desfavorecidos, así como un Cartero Real en el que los más pequeños de la casa podrán dejar sus cartas para los Reyes Magos.