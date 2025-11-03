Bodegas Emilio Moro presenta en Sevilla sus últimas novedades

Bodegas Emilio Moro, una de las bodegas más reconocidas a nivel nacional e internacional, celebra dos encuentros para presentar sus últimas novedades en Sevilla.

El primero de ellos, dirigido a profesionales de la hostelería, y el segundo, con medios de comunicación, han tenido como propósito reforzar el vínculo con la ciudad y destacar la importancia de Sevilla como uno de los mercados estratégicos para la bodega, en colaboración con su distribuidor, Grupo Viñafiel.

Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, ha elegido el mirador de la Seta de Sevilla, un enclave único en la ciudad, como escenario del encuentro con clientes para presentar las últimas novedades de la bodega como Elalba de Emilio Moro, el primer rosado de la bodega, concebido con un marcado perfil gastronómico y pensado para reivindicar el valor y la versatilidad de este tipo de vinos “En Bodegas Emilio Moro creemos en las nuevas oportunidades, y Elalba de Emilio Moro representa precisamente eso: una oportunidad para seguir innovando y trascender nuestras fronteras”, explicó Javier Moro, presidente de la bodega.

El presidente de la bodega, Javier Moro, se ha mostrado especialmente agradecido con el sector hostelero de la ciudad con la que Bodegas Emilio Moro tiene una relación de confianza: “Para Bodegas Emilio Moro, la relación con una ciudad como Sevilla, marcada por la cultura, la naturaleza y el patrimonio que le da forma, es prioritaria. El vínculo que tenemos con la ciudad es muy especial debido su gastronomía única, sumado a su fuerza dentro del mercado. Todo ello hace que Bodegas Emilio Moro tenga como objetivo seguir creciendo en él gracias a todos nuestros clientes”, sostiene Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro.

El evento ha contado con el apoyo del Grupo Viñafiel, el distribuidor de Bodegas Emilio Moro en Sevilla, con el que la bodega presume orgullosa de mantener una relación de más de 20 años cosechando éxitos a través de sus vinos. “Es un orgullo que Bodegas Emilio Moro sea nuestra marca líder en el sector del vino en Sevilla. Son 20 años los que llevamos trabajando juntos, mano a mano, y la calidad de sus productos se ve reflejada en la fidelidad de la hostelería de la ciudad”, señala Luis Galán, director general del Grupo Viñafiel, quien se ha dirigido a los asistentes durante la cena maridada con algunas de las referencias más especiales de la bodega en Ribera del Duero y El Bierzo, dónde elaboran tres referencias con la variedad godello, Polvorete, El Zarzal y La Revelía, y un mencía, Bestizo.

La segunda cita, un encuentro al que han acudido críticos y periodistas del sector celebrado en el restaurante Casa Robles, ha tenido como objetivo acercar las referencias más representativas de la bodega. Javier Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, ha presentado las referencias a la prensa especializada y ha transmitido la filosofía de Bodegas Emilio Moro y la importancia de sus orígenes para la elaboración de sus vinos.

El objetivo de estos encuentros ha sido acercar la bodega a los asistentes, quienes, en cada una de las jornadas, han podido disfrutar de estos vinos con un maridaje espectacular. Javier Moro además ha querido compartir el buen momento en el que se encuentran. “En Bodegas Emilio Moro estamos viviendo una situación muy especial como compañía, como familia. Nos encontramos inmersos en un momento de nuevas oportunidades, de crecimiento y de avances”, señalaba.