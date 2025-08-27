El Ayuntamiento defiende el "correcto estado de mantenimiento" del Tamarguillo tras la muerte de los gansos

En una nota de prensa, el Consistorio ha señalado que, tras tener conocimiento del suceso, se activó de "inmediato" el protocolo previsto para este tipo de situaciones, procediendo a la retirada de los animales afectados y su envío a análisis con el objetivo de determinar las causas de la mortalidad.

En respuesta a las declaraciones del Grupo Municipal Socialista, que ha denunciado el "abandono y la falta de vigilancia" en parques y jardines municipales tras este incidente, el Ayuntamiento ha reiterado que la laguna del Tamarguillo recibe "los controles pertinentes y llenado regular, garantizando tanto el aporte de agua necesario como el seguimiento de sus condiciones ambientales".

En este contexto, la Administración local ha recordado que desde el pasado mes de febrero se ha reforzado la vigilancia en 14 parques de la ciudad, entre ellos el Parque del Tamarguillo. Para ello se han incorporado dos patrullas adicionales en horario de 09,00 a 21,00 horas durante fines de semana y festivos, que se suman al dispositivo ya existente compuesto por cinco patrullas y diez vigilantes en horario nocturno, de 21,00 a 08,30 horas. Con estas medidas los parques cuentan con un dispositivo de seguridad que los cubre durante las 24 horas.