El Ayuntamiento culmina la segunda fase de la renovación integral del Parque Ramón Rubial

Según una nota emitida por el Consistorio, los trabajos han incluido la sustitución de 2.165 metros cuadrados de pavimento por zahorra artificial y hormigón impreso, la instalación de 116 metros de nueva tubería para la instalación de una fuente para el área canina y la retirada de más de 800 metros de bordillos y escombros antiguos.

Paralelamente, se ha completado la instalación del nuevo mobiliario, que incluye 22 bancos y 12 papeleras fabricados con polímeros reciclados. Este material, según ha descrito el gobierno municipal, es ecológico y "ofrece mayor resistencia a las inclemencias meteorológicas y actos vandálicos". Además, los nuevos bancos cuentan con respaldo y reposabrazos "para mayor comodidad" y "cumplen con los estándares de accesibilidad universal". Por otro lado, también se han realizado mejoras en las zonas de juegos infantiles.

La intervención ha incluido plantaciones de flor de temporada y elementos arbustivos, además de la reparación del cerramiento del parque y la mejora de la zona de usos múltiples con hormigón pulido.

Las actuaciones se suman a las llevadas a cabo en octubre de 2024, cuando se renovó la pérgola central sustituyendo su cubierta de cemento por mimbre natural, la retirada de los antiguos bancos de hormigón y la instalación de 12 bancos y papeleras.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que los trabajos responden a una "demanda vecinal histórica" en "un parque donde los caminos de albero estaban hundidos y ahora son accesibles" debido, según ha explicado, "a la renovación completa de los senderos con hormigón impreso".

