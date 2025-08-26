RENOVACIÓN

El Ayuntamiento culmina la segunda fase de la renovación integral del Parque Ramón Rubial

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha concluido la segunda y última fase de la remodelación integral del Parque Ramón Rubial en el distrito de San Pablo-Santa Justa, una intervención que ha contado con una inversión de más de 167.000 euros y que persigue "renovar sus caminos e instalar una fuente en el área canina, entre otras medidas".

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en los trabajos de renovación del Parque Ramón Rubial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Según una nota emitida por el Consistorio, los trabajos han incluido la sustitución de 2.165 metros cuadrados de pavimento por zahorra artificial y hormigón impreso, la instalación de 116 metros de nueva tubería para la instalación de una fuente para el área canina y la retirada de más de 800 metros de bordillos y escombros antiguos.

Paralelamente, se ha completado la instalación del nuevo mobiliario, que incluye 22 bancos y 12 papeleras fabricados con polímeros reciclados. Este material, según ha descrito el gobierno municipal, es ecológico y "ofrece mayor resistencia a las inclemencias meteorológicas y actos vandálicos". Además, los nuevos bancos cuentan con respaldo y reposabrazos "para mayor comodidad" y "cumplen con los estándares de accesibilidad universal". Por otro lado, también se han realizado mejoras en las zonas de juegos infantiles.

La intervención ha incluido plantaciones de flor de temporada y elementos arbustivos, además de la reparación del cerramiento del parque y la mejora de la zona de usos múltiples con hormigón pulido.

Las actuaciones se suman a las llevadas a cabo en octubre de 2024, cuando se renovó la pérgola central sustituyendo su cubierta de cemento por mimbre natural, la retirada de los antiguos bancos de hormigón y la instalación de 12 bancos y papeleras.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que los trabajos responden a una "demanda vecinal histórica" en "un parque donde los caminos de albero estaban hundidos y ahora son accesibles" debido, según ha explicado, "a la renovación completa de los senderos con hormigón impreso".

