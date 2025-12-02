El Ayuntamiento avanza en su plan de renovación de césped artificial en los centros deportivos municipales

Renovación integral de los campos de fútbol municipales

Dentro de este plan de mejora, el Ayuntamiento de Sevilla ha acometido la renovación de seis campos de fútbol 11 pertenecientes a distintos centros deportivos municipales.

El expediente, licitado en 2024 con un presupuesto de 1.589.624,42 euros (IVA incluido) y adjudicado finalmente por 1.516.221,72 euros, ha permitido la renovación completa de los siguientes campos: Centro Deportivo Polígono Sur (pavimento de 2009), Centro Deportivo Sevilla 3000 (pavimento de 2012), Centro Deportivo Hytasa – campo A (pavimento de 2015), Centro Deportivo Demetrio Pichel (pavimento de 2016), Centro Deportivo San Antonio Drago (pavimento de 2009) y Centro Deportivo Caños de Torreblanca – “Diablos Rojos” (pavimento de 2011).

En total, se han renovado 36.308 metros cuadrados de superficie de juego y 40.479,50 metros cuadrados de césped artificial.

Césped nuevo en el campo de rugby de San Jerónimo

Otra de las actuaciones destacadas ha sido la renovación del campo de rugby del Centro Deportivo San Jerónimo, con una inversión de 310.756,82 euros, adjudicada en febrero de 2025.

La instalación, construida en 2011, presentaba un grave deterioro en el césped, con alto grado de desfibrilación y superficie dura.

El nuevo pavimento, con fibra monofilamento de 60 mm, está homologado por World Rugby, con una superficie de juego renovada de 6.720 m² (7.458 m² en total) y una garantía de dos años con mantenimiento incluido.

Nuevo césped en el campo de béisbol del Centro Deportivo Amate

El campo de béisbol de Amate ha estrenado también nuevo césped artificial, con una inversión de 294.914,79 euros. La superficie de juego renovada alcanza 7.823,75 metros cuadrados, y el total de césped sustituido, 9.793,75 m².

Otras actuaciones: Hytasa y Las Almenas

En paralelo, el Ayuntamiento ha ejecutado la renovación de la pista exterior de fútbol sala del Centro Deportivo Hytasa, con un presupuesto de 52.530,69 euros, y ha iniciado la construcción de un nuevo campo de fútbol 7 de césped artificial en el Centro Deportivo Las Almenas, con una inversión de 446.727,63 euros (cofinanciada por la Junta de Andalucía con 195.000 euros).

Próxima gran actuación: renovación del césped de 20 pistas de pádel

El Ayuntamiento de Sevilla, con una inversión de 150.000 euros, renovará también en breve el césped artificial de 20 pistas de pádel en diez centros deportivos municipales (Hytasa, San Jerónimo Puente, Torreblanca, Tiro de Línea, Vega de Triana, Los Mares, Bami, Bermejales, Las Almenas y Valdezorras).

Esta actuación contempla la instalación de césped homologado por la Federación Española de Pádel, mantenimiento preventivo durante tres años y la adecuación de la capa base existente.