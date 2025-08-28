Aviso amarillo este jueves en el litoral mediterráneo andaluz por olas de hasta tres metros y vientos de hasta 60 km/h

Según informa la web de la Aemet, consultada por Europa Press, las comarcas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía (Málaga) estarán este jueves bajo aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 08,00 horas hasta el final de la jornada, debido a la previsión de vientos del oeste y suroeste con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros de altura.

Por su parte, la costa granadina permanecerá en alerta amarilla desde las 08,00 horas de este jueves hasta la madrugada, ante las mismas condiciones de viento y oleaje. Y con respectos las tierras almerienses, el aviso por oleaje se mantendrá también en vigor en el mismo tramo horario en Poniente y Almería Capital. Se esperan vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

A nivel andaluz, según la Aemet, para este jueves se anuncian cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, aunque no se descarta la aparición de intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día.

Con respecto a las temperaturas, registrarán un descenso generalizado. En cuanto al viento, predominará la componente oeste, con intensidad de floja a moderada. En el litoral mediterráneo, se espera la presencia de poniente "fuerte".