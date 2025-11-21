Un avión con 187 pasajeros destino Marrakech aterriza de emergencia en el Aeropuerto

Un avión que cubría la ruta entre Sevilla y Marrakech (Marruecos) ha aterrizado de emergencia a las 17,20 horas de este jueves en el Aeropuerto de San Pablo. No se han producido daños ni materiales ni personales entre los 187 pasajeros del vuelo.

Según han informado fuentes del 112 han recibido un aviso a las 16,50 horas de un avión que estaba teniendo problemas con el tren de aterrizaje.

La aeronave ha estado sobrevolando el espacio aéreo del aeropuerto hasta que poder tomar tierra, tras agotar la gasolina.

Un aterrizaje de emergencia que obligaba a dejó sin operar al aeropuerto durante dos horas y nueve vuelos tuvieron que ser desviados.