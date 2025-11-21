SIN HERIDOS

Un avión con 187 pasajeros destino Marrakech aterriza de emergencia en el Aeropuerto

El aeropuerto de Sevilla ha vuelto a la normalidad tras haber estado cerrado la pasada tarde durante dos horas por el aterrizaje de emergencia de un avión con 187 pasajeros a bordo al reventarse una rueda del tren de aterrizaje. Hasta nueve vuelos tuvieron que ser desviados y afortunadamente, todo quedó en un susto.

Juancho Fontán

Sevilla |

Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo
Un avión despega del Aeropuerto de Sevilla, en foto de archivo | EUROPA PRESS- JOAQUÍN CORCHERO

Un avión que cubría la ruta entre Sevilla y Marrakech (Marruecos) ha aterrizado de emergencia a las 17,20 horas de este jueves en el Aeropuerto de San Pablo. No se han producido daños ni materiales ni personales entre los 187 pasajeros del vuelo.

Según han informado fuentes del 112 han recibido un aviso a las 16,50 horas de un avión que estaba teniendo problemas con el tren de aterrizaje.

La aeronave ha estado sobrevolando el espacio aéreo del aeropuerto hasta que poder tomar tierra, tras agotar la gasolina.

Un aterrizaje de emergencia que obligaba a dejó sin operar al aeropuerto durante dos horas y nueve vuelos tuvieron que ser desviados.

