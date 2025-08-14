Aumenta un 11% el porcentaje de conductores que no respetan los límites de velocidad en carreteras andaluzas

Según una nota de prensa de la Delegación del Gobierno andaluz, durante los siete días de campaña de vigilancia y control de la velocidad desarrollada por la DGT en las carreteras andaluzas, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecidos "415 puntos de control de velocidad" y han controlado a "275.340 vehículos, de los que 30.175 conductores resultaron infractores" y que, por tanto, fueron "denunciados por exceso de velocidad", lo que, según han informado, "representa el 10,9% del total, porcentaje un punto superior al registro de la última campaña".

Delegación ha confirmado que "la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico", por ello, han decidido tomar medidas, "reforzando los controles, tanto con radares estáticos como dinámicos, especialmente en autopistas y autovías". Así, a lo largo de la campaña, han asegurado que "el 35,7% de los controles se han realizado en carreteras convencionales, el 64,08% en autopistas y autovías y el resto, el 0,22% en travesías".

En lo que respecta a las denuncias, el 36,86% de los conductores fueron denunciados en carreteras convencionales (11.121), el 62,96% en autopistas y autovías (18.999) y el 0,18% en travesías (55).

Sobre la velocidad media a la que circulaban los conductores denunciados con respecto a los controles realizados en autovías y autopistas, mediante radar dinámico (con el radar embarcado en el vehículo y circulando), han plasmado que fue de "131 km/h, lo que supone 11 km/h por encima del límite genérico permitido en este tipo de vías".

En cuanto al ámbito penal, "dos conductores denunciados incurrieron en un delito contra la seguridad vial y fueron puesto a disposición judicial por exceder en más de 80 km/h la velocidad permitida en la vía, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal", han explicado.

A estos resultados, han sumado los controles que "las distintas policías locales de los ayuntamientos que han sido invitados han realizado en su ámbito de actuación", la cual han destacado como una "colaboración muy importante", ya que de este modo, "se unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos, independientemente de la vía por la que se circule".

Finalmente, han recordado desde la Delegación del Gobierno Andaluz que está demostrado que la velocidad "no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico, sino también que a mayor velocidad, más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de este".