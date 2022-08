ATA critica las medidas de ahorro energético al no diferenciar por zonas y ve complicada su materialización

Lorenzo Amor, presidente de la ATA y vicepresidente de la Ceoe, no ve viable las medidas de eficiencia y ahorro energético aprobadas este pasado lunes por el Gobierno central debido a que no tienen en cuenta los diferentes climas que hay en España. De todas las medidas, Amor, ha llamado la atención, sobre la que establece que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados.

A modo de ejemplo, ha señalado que "en Huesca la calefacción a 19 grados es pasar frío" mientras "en Canarias significa enchufar el aire acondicionado", de manera que ha insistido en que la zona geográfica afecta mucho para este tipo de medidas.

Para ahondar en estas diferencias, Amor ha comentado que "no es lo mismo estar en Chiclana (Cádiz) que en Santander (Cantabria)" y esto lleva a los autónomos y las empresas a "acomodar la temperatura a la comodidad de sus clientes y al buen desarrollo de sus trabajos".

Además, en una visión más general de lo aprobado por el Ejecutivo central, se ha mostrado en contra de "las prohibiciones, las limitaciones y los incrementos de trabas y trámites, junto a tener que poner ahora un luminoso con la temperatura del local y buscar un sistema de apertura y cierre de puertas automático".

Frente a esto, ha recomendado al Gobierno central lanzar campañas de sensibilización y concienciación. "Estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de ser sostenibles y ahorrar, lo hacemos", ha sostenido, punto en el que ha recordado que España está consumiendo un cinco por ciento menos de energía que el años pasado y se encuentra en consumos similares a 2004.

Por último, el presidente del colectivo de autónomos ha reclamado a las administraciones "ser ejemplarizantes" para "luego pedirle un esfuerzo a los ciudadanos" en referencia a la recomendación de apagar las luces en ciertos momentos y lugares.