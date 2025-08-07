Andalucía registra casi 163.000 donaciones de sangre y plasma hasta julio, cifra similar al mismo periodo de 2024

Según los datos facilitados por la Conserjería de Salud y Consumo a Europa Press, la provincia con mayores donaciones de sangre y plasma en lo acumulado de año es Sevilla (34.867), la cual ha aumentado un 0,2% más con respecto al 2024.

Málaga ocupa un segundo lugar (26.025, un -2,4% menos que en el año anterior), siguiéndole Granada (25.068, un 8,7% más), Cádiz (18.516, un 5,2% menos), Almería (18.081, un 26,2% más), Córdoba (16.805, un 5% menos), Jaén (15.690, un 1,4% menos) y, por último, Huelva (11.940, con un 1% más), con la menor cantidad de donaciones.

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc), del Servicio Andaluz de Salud, a parte de recordar la importancia de donar sangre durante los meses de verano también ha hablado sobre la disminución de donaciones que gira en torno a un 20%. A pesar de que "la demanda hospitalaria se mantiene, incluso se incrementa en algunos servicios, de ahí la importancia de que la ciudadanía continúe con este gesto solidario también en agosto".

Según el director de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc), Salvador Oyonarte, "necesitamos que la ciudadanía andaluza mantenga este gesto solidario en esta época, así contribuimos a que los hospitales de Andalucía continúen funcionando con normalidad y podamos ofrecer una atención de calidad a quienes más lo necesitan".

Actualmente, las reservas "se encuentran en torno al 60% de la media anual, por lo que hay que realizar un mayor esfuerzo para distribuir lo requerido semanalmente para cubrir las demandas hospitalarias", ha añadido Oyonarte. En la Comunidad andaluza se necesitan "entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios".

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía cuenta con una campaña con el lema 'Tú tienes la pieza que falta. Dona sangre. Por ti, por mí, por todos', para promover esta acción entre la población. Así, el 75% de las donaciones se destina al tratamiento de enfermedades y un 30% de las reservas se utiliza para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

REQUISITOS PARA DONAR

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

La sangre humana es un producto "indispensable", que, "a pesar de los enormes avances tecnológicos, no puede fabricarse en laboratorio". Solo puede conseguirse mediante la donación y por tanto constituye un acto generoso de ciudadanía de suma importancia social y sanitaria. Además, este acto a parte de sencillo es muy breve, ya que no dura más de diez minutos, en los que se recoge aproximadamente un 10% del total de sangre que circula por el organismo de una persona adulta.

COLECTAS EN AGOSTO

Los centros de donación de la comunidad autónoma permanecerán abiertos durante todo el verano, y se enviarán unidades móviles en distintos municipios para facilitar el acceso. Para una mayor información, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha sido responsable de la creación y desarrollo de la app Dona Sangre Andalucía.

Esta app esta dirigida a todas las personas que deseen saber todas las novedades sobre la donación de sangre, ya que permite a los usuarios encontrar centros de donación, buscar lugares donde se han programado campañas de donación, por fecha o mostrando un mapa con localizaciones más cercanas, además de programar citas y acceder a información relevante sobre donaciones en Andalucía.