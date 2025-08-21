Andalucía insiste en la vacunación contra la lengua azul, que afecta a todas las provincias excepto a Almería y Huelva

La Administración andaluza ha animado a vacunar a los animales de los serotipos que circulan por la comunidad (1,3,4 y 8) en el "momento adecuado", periodo que se concentra entre los meses de diciembre a abril, ha recordado la Junta a preguntas de Europa Press. "Las explotaciones correctamente vacunadas en el momento adecuado quedan protegidas y, en caso de sufrir impactos --abortos y disminución de la producción de leche, entre otros--, éstos son mucho menores que en explotaciones no vacunadas", apostillan las fuentes consultadas.

La Consejería subvencionará el 50% de los gastos por compra y administración de las vacunas frente a los serotipos 3 y 8 y continuará facilitando las dosis frente a 1 y 4. La vacunación es una de las principales medidas de prevención y control de enfermedades que pueden sufrir los animales. Vacunar, de hecho, "es la principal medida para proteger a las ovejas, el ganado más afectado por la lengua, que también pueden contraer vacas y cabras".

La lengua azul es una enfermedad no zoonótica, es decir, que no se transmite a seres humanos. Los animales la contraen a través de la picadura de insectos del género Culicoides y puede causar graves consecuencias en el ganado afectado. Por esta razón, como medida de prevención adicional a la vacunación, se recomienda también aplicar repelentes y desinsectantes eficaces contra el mosquito que puede transmitir esta enfermedad.

En el caso del ganado ovino, los síntomas suelen ser muy evidentes al tratarse de fiebre, hinchazón de la cabeza y los párpados, lengua inflamada y oscura, lesiones en la boca, abortos y, en los casos más graves, muerte del animal. En rebaños de leche, también puede provocar una bajada significativa en la producción.

Los servicios veterinarios y las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) de la Junta de Andalucía están a disposición de los ganaderos de todas las provincias andaluzas donde se ha registrado la presencia de esta enfermedad. Y, como medida para facilitar la vacunación de los animales, el Gobierno andaluz va a subvencionar el 50% de los gastos asociados a la compra de vacunas frente a los serotipos 3 y 8 de lengua azul y la contratación de servicios veterinarios para su administración al ganado.

Las ayudas que ha dispuesto la Junta estarán dirigidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de Andalucía que cumplan con los requisitos, entidades que colaboran de forma permanente con la Administración y los ganaderos andaluces para garantizar el bienestar animal.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural continúa llevando a cabo una vigilancia epidemiológica dirigida a detectar de forma temprana los nuevos casos de la enfermedad. "Así es posible tener un mejor conocimiento de la situación en que se encuentra la cabaña andaluza", remarca.

Sobre las compensaciones por pérdidas en explotaciones afectadas por la aparición por primera vez en Andalucía del serotipo 3 de lengua azul en 2024, la Junta afirma que "los técnicos de la Consejería están trabajando con la intención de que las primeras ayudas estén resueltas en septiembre y que los ganaderos puedan recibir el dinero que les corresponde antes de que acabe 2025".

Estas subvenciones cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y tienen un presupuesto total asignado de 7,2 millones de euros. Estas ayudas directas se destinan a ganaderos andaluces con explotaciones de ovino que perdieron al menos el 30% de su potencial productivo a causa de la lengua azul, que provocó importantes pérdidas económicas derivadas de la mortalidad de ejemplares adultos y la imposibilidad de disponer de animales para la reposición.