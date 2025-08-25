Andalucía cierra el penúltimo fin de semana de agosto con tres fallecidos en sus carreteras interurbanas

El primer siniestro mortal ocurrió el viernes sobre las 21,20 horas en el kilómetro 6,9 de la carretera CO-3203, a su paso por Fernán-Núñez (Córdoba). En el mismo una persona falleció y otra resultó herida al colisionar dos vehículos en marcha con choque frontal, según detalló el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El domingo han tenido lugas las otras dos muertes, ya que un motorista de 67 años de edad falleció tras chocar contra un camión en la localidad jiennense de Úbeda. El siniestro se produjo en el Camino Madre de Dios, a la altura de un antiguo vertedero de escombros en una finca, sobre las 08,45 horas.

El último accidente mortal tuvo lugar este domingo a las 13,30 horas, cuando un motorista de 23 años ha perdido la vida tras salirse de la vía en el kilómetro 29,9 de la carretera HU-4103, en el término municipal de Berrocal (Huelva).

El pasado fin de semana se registraron dos accidentes mortales en las carreteras interurbanas de Andalucía. El primero ocurrió el viernes 15 de agosto, alrededor de las 15,30 horas, en el kilómetro 19,3 de la carretera A-2003, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz). El siniestro consistió en la salida de vía de una motocicleta, que impactó contra un muro cerca de la piscina municipal de La Barca de la Florida.

El segundo accidente mortal tuvo lugar el domingo 17 de agosto, a las 07,30 de la mañana, en el municipio sevillano de Dos Hermanas, en el kilómetro 553 de la A-4. En este caso, un motociclista de 67 años perdió la vida tras sufrir una salida de calzada y un impacto contra un objeto en el lado derecho de la carretera.