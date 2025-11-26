GALA SOLIDARIA

Abades Triana acoge la X Gala Solidaria Pulseras Rosas

Este viernes 28, Abades Triana acoge la décima edición de la Gala Solidaria Pulseras Rosas, un encuentro que ya se ha consolidado como una cita imprescindible en apoyo a personas con cáncer (especialmente mujeres) y a la labor que desarrolla la Asociación Pulseras Rosas.

Juancho Fontán

Sevilla |

Abades Triana acoge la X Gala Solidaria Pulseras Rosas
Abades Triana acoge la X Gala Solidaria Pulseras Rosas | ASOCIACION PULSERAS ROSAS

La gala, que reunirá a unos 300 invitados, entre colaboradores, socios, voluntariado y entidades amigas, es un espacio de encuentro y de agradecimiento, pero también una oportunidad de seguir construyendo redes de apoyo que hagan posible nuestros proyectos: “Tu Pelo Vale un Tesoro”, mediante el cual donamos pelucas a mujeres con escasos recursos, y “Acompañados”, un programa de acompañamiento psicológico y grupal para mujeres en tratamiento oncológico

En esta X edición, la música tendrá una vez más un protagonismo muy especial. El evento contará con la actuación del sevillano Moreira, una de las voces jóvenes más interesantes del jazz andaluz, el talentoso compositor y artista gaditano Riki Rivera, la cantaora onubense Rocío Belén, que aportará la fuerza y emoción del cante, y el carismático Astola, ex componente de Fondo Flamenco, que pondrá su sello personal a una noche de música, solidaridad y celebración. La gala será conducida por los periodistas Lourdes Luque y Julio Muñoz (Rancio).

La Asociación Pulseras Rosas, que ayuda a personas con cáncer desde el año 2012, ha recibido este año la Medalla de la Ciudad de Sevilla en reconocimiento a su labor social en apoyo a mujeres con cáncer y en situación de vulnerabilidad económica.

El andaluz Grupo Abades, lleva a cabo un amplio programa de Responsabilidad Social Corporativa, al tiempo que gracias a la Fundación Abades, promueve programas propios o en colaboración con otras entidades, en áreas como el deporte, la cultura o la acción social.

La X Gala Solidaria Pulseras Rosas busca, un año más, visibilizar la importancia del acompañamiento emocional y social a las pacientes oncológicas, además de recaudar fondos para seguir impulsando programas de apoyo y bienestar.

Una década uniendo arte, solidaridad y esperanza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer