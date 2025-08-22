CORTES DE AGUA

Unos 17.000 vecinos de seis pueblos de la Sierra Sur sufren cortes de agua por la "falta" de lluvia

Unos 17.000 vecinos de seis municipios de Sevilla han sufrido la pasada noche y durante la semana cortes en el suministro de agua debido a que las precipitaciones han sido "insuficientes para reponer el nivel de los acuíferos y que el consumo es muy elevado". Los seis pueblos afectados son los pertenecientes al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla, entre ellos Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San Juan.

Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Archivo - Imagen de recurso de un grifo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo | Europa Press

Según ha indicado en una nota el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, la Institución Provincial de Sevilla está "trabajando tanto a corto como a medio y largo plazo para solucionar, junto al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, los problemas con el suministro que se producen en los seis municipios".

Por su parte, ayuntamientos como el de Los Corrales han publicado en sus redes sociales la información difundida por el Consorcio, que ha explicado que tras el estudio de la evolución de los niveles, durante la semana continuarán teniendo lugar cortes en el suministro de agua desde la medianoche hasta las 8,00 horas. "Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua no es solo una necesidad, sino un deber con nuestro entorno", ha justificado.

La Diputación ha subrayado que ha invertido alrededor de 2,5 millones de euros en un nuevo sondeo en El Cerro de la Cruz y en la conexión de este con el depósito del Puntal, que se culminó hace un mes. "Este sondeo está terminado y equipado y cuenta con autorización por parte de la autoridad sanitaria para el consumo", ha añadido.

Además, ha señalado que la institución provincial está trabajando para "la definitiva integración de este Consorcio de la Sierra Sur en el Consorcio de Aguas del Plan Écija". Domínguez ha subrayado, por otro lado, que "para la solución definitiva también es clave un compromiso firme de los ayuntamientos con la mejora de la gestión y de la Junta, para acelerar otras obras, como las del Tramo IV de la conexión del Plan Écija".

