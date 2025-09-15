Nimo Grupo suma cuatro nuevos galardones de Toyota y Lexus España que refuerzan su liderazgo

Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, concesiones oficiales de Nimo Grupo, han sido reconocidas este año con algunos de los galardones más prestigiosos otorgados por Toyota y Lexus España, reafirmando su compromiso con la excelencia en la experiencia del cliente.

Toyota Nimo Gordillo alcanza un nuevo hito en su camino.

Toyota Nimo Gordillo ha sido galardonada con el Retailer Excellence Award 2024, el prestigioso premio que cada año concede Toyota España a los concesionarios que sobresalen en todas las áreas del negocio: experiencia de cliente, gestión comercial, posventa, digitalización y calidad global del servicio.

Miguel Carsi, Presidente y CEO de Toyota España, ha hecho entrega de este galardón a Ramón Nimo Maldonado, Presidente de Nimo Grupo y Joaquín Meseguer, Director General del holding andaluz de movilidad. Esto supone un nuevo hito para Toyota Nimo Gordillo, que además coincide con la celebración de su 40 aniversario. A lo largo de su historia esta concesión acumula ya nueve premios a la excelencia (dos premios Ichiban, cuatro Retailer Excellence Awards y tres Premios Club Oro), seis de ellos obtenidos en los últimos ocho años.

Como colofón, Toyota España, de la mano de Javier Mencos, CEO de Toyota Financial Services & Kinto España, ha otorgado a la concesión el reconocimiento Mobility BRiT, que recogió Joaquín Borja, Director de Movilidad y Flotas de Nimo Grupo. Esta distinción inédita a nivel nacional y europeo convierte a Toyota Nimo Gordillo en el primer concesionario en España y en Europa en implementar todos los servicios de movilidad de Toyota.

Lexus Sevilla: Premios Kiwami nacional y europeo.

Lexus Sevilla ha vuelto a recibir el Premio Kiwami, que reconoce a los mejores concesionarios de la red de Lexus en España por su excelencia sobresaliente en la atención al cliente, la aplicación de los principios de Omotenashi y la fidelidad a los valores de la marca premium japonesa. Esta nueva distinción, de la que hicieron entrega Miguel Carsi, Mar Pieltain, Directora de Lexus España e Isabel Járrega, Directora de Experiencia de Cliente de Lexus España, se suma a las tres obtenidas en ediciones anteriores, reafirmando su compromiso con una experiencia personalizada, cercana y excepcional.

Este año, además del premio nacional, Lexus España ha otorgado a Lexus Sevilla el Premio Kiwami a nivel europeo, reconocimiento que ya obtuvo en 2018 y que eleva a la concesión como uno de los mejores centros Lexus de Europa

En un sector en constante transformación, estos logros reflejan el enfoque estratégico de Nimo Grupo hacia la excelencia, la atención al cliente y la mejora continua como pilares clave. Todas las empresas que conformar al holding andaluz seguirán trabajando para ofrecer a sus clientes el mejor acompañamiento en movilidad.