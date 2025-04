Moreno acusa a Montero de dañar la "causa de la igualdad" con su "disparate" sobre Alves y le urge a pedir "perdón"

Así lo ha manifestado Juanma Moreno en una atención a medios tras participar en un foro organizado por el diario digital 'El Español' en Madrid, y a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones que este pasado sábado realizó María Jesús Montero durante su intervención en la inauguración del Congreso del PSOE de Jaén.

María Jesús Montero consideró "una vergüenza" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve a Alves de un delito de agresión sexual tras otra sentencia previa que le condenaba, y criticó que "se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos".

Juanma Moreno ha señalado que esas declaraciones constituyen uno "de los disparates más grandes" que él ha oído "en política desde hace tiempo", y ha puesto de relieve que "todas las asociaciones de la magistratura, independientemente de su propia orientación", han considerado esas palabras como "lo que es, un atropello", ha añadido.

En esa línea, el presidente de la Junta ha subrayado que "el respeto a la presunción de inocencia" es "un derecho fundamental, universal, reconocido por todas las democracias del mundo", sin el cual "no habría justicia", y en ese sentido ha considerado que se "puede estar en contra del fallo" del TSJC, pero "una vicepresidenta del Gobierno, que representa la esencia" del Ejecutivo central, "no puede hacer afirmaciones como esas, porque eso significa una falta de rigor" y "una radicalidad por su parte", ha añadido.

Al hilo, Moreno ha denunciado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la propia María Jesús Montero están "cada vez" más escorados hacia "una izquierda muy radical y muy minoritaria, que no representa ni a los españoles ni a los andaluces".

"LO PEOR DE TODO ES QUE NO HA PEDIDO DISCULPAS"

Además, el presidente de la Junta ha considerado que, con esas declaraciones, Montero "da muestra" de una "falta no solamente de rigor, sino de conocimiento" de los fundamentos judiciales, y "lo peor de todo es que no ha pedido disculpas", ha añadido Juanma Moreno, que al respecto ha puesto de relieve que "muchas personas, incluso gente del mundo progresista", ha sugerido que debería pedirlas, y ha aseverado que "la soberbia no puede taparlo todo".

En todo caso, el presidente de la Junta ha considerado que Montero "ya va tarde", porque "ya debería de haber pedido disculpas; decir, oiga, mire usted, me he equivocado, estaba en un mitin, me calenté", porque "equivocarse nos equivocamos todos, el que tiene boca se equivoca, pero si te equivocas en algo tan grave, lo que tiene que hacer, evidentemente, es pedir disculpas, y, de una manera razonada, decir que te has confundido", ha continuado argumentando Juanma Moreno.

A la pregunta de si cree que Montero debe "dimitir" por esas declaraciones, Juanma Moreno ha respondido que "lo que está claro" es que la dirigente socialista, con esas palabras, "no da la talla, por así decirlo, para asumir unas responsabilidades tan importantes como la vicepresidencia primera" del Gobierno.

En ese punto, el presidente de la Junta ha subrayado que él ya dijo "hace mucho tiempo" que "ser vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE --es decir, 'número dos' del PSOE--, secretaria general de los socialistas andaluces" y "candidata a la Junta de Andalucía" --cargos todos ellos que asume actualmente María Jesús Montero-- provoca que ella "no tiene tiempo ni siquiera para pensar muchas de las cosas que dice, y, al final, va atropelladamente diciendo cosas que son disparates".

Dicho esto, Moreno ha opinado que "a quien verdaderamente ha hecho daño" con esas declaraciones, "más allá de al propio Gobierno y a su propia reputación, es a la causa de la igualdad, porque, en vez de hablar de otras cosas, se está hablando del disparate de Montero".

"Por tanto, con tanto manosear la igualdad por parte de la señora Montero, con tanto interés electoral" de su parte, "lo que hace es un flaco favor a una causa noble como es la defensa, en este caso, de las mujeres que son atropelladas, desgraciadamente, por muchos hombres en sus derechos sexuales", ha razonado Moreno, que ha achacado así a Montero "un gravísimo error en términos políticos, judiciales" y "democráticos" que le "debería llevar, de manera inapelable, a pedir hoy mismo, perdón, disculpas", ha enfatizado.

Finalmente, Juanma Moreno ha comentado que el PSOE "debería pensar mucho si hace bien a los españoles tener una vicepresidenta a tiempo parcial, una candidata a tiempo parcial, una vicesecretaria general a tiempo parcial, porque, al final, lleva a estas cosas", ha concluido el presidente andaluz su comentario sobre María Jesús Montero.