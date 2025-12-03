Minuscenter y Quantica estrenan planta solar en Málaga: cuando inclusión y sostenibilidad unen fuerzas

Su visión social, arraigada en valores como la igualdad de oportunidades, el compromiso con las personas y la integración da ahora un paso decisivo hacia la sostenibilidad ambiental. Esta instalación fotovoltaica nace con el objetivo de reducir su huella de carbono y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y responsable.

La nueva planta solar cuenta con una potencia total de 67,8 kWp, formada por 113 módulos fotovoltaicos. En conjunto, generará 97.768 kWh de energía limpia al año, lo que permitirá a la entidad cubrir mediante autoconsumo el 79 % de sus necesidades y reducir de forma notable su dependencia de la red. Este salto hacia la autosuficiencia evitará la emisión de 16 toneladas de CO₂ anuales, el equivalente a plantar más de 100 árboles.

Además, la instalación ya incorpora sistemas de almacenamiento energético, una solución cuya demanda ha crecido de forma significativa desde el pasado mes de abril tras el apagón más relevante en España de los últimos años. Este almacenamiento permite a Minuscenter maximizar su autoconsumo, aumentar la resiliencia de su suministro y avanzar hacia un modelo energético más seguro y estable.

Más allá de los datos técnicos, este proyecto simboliza una alianza con propósito. Minuscenter y Quantica comparten una misma filosofía: la personalización como eje de impacto. En el caso de Minuscenter, esa personalización se traduce en adaptar e individualizar cada puesto de trabajo a las capacidades y necesidades de sus empleados y clientes. En el caso de Quantica, se refleja no solo en la cobertura completa del proyecto —desde el autoconsumo hasta la monitorización— sino también en su visión como plataforma energética integrada, capaz de ofrecer soluciones presentes y futuras como almacenamiento, aerotermia, servicios de operaciones y mantenimiento, y sistemas avanzados de monitorización en tiempo real.

“Cada vez las empresas ven más claro que la sostenibilidad no es un gasto, sino una inversión en competitividad y reputación. Minuscenter es un caso ejemplar de cómo las organizaciones sociales transforman la forma de pensar en la energía del futuro. Es un orgullo saber que ahora, mientras generan empleo inclusivo y apuestan por nuestra comunidad, producen su propia energía limpia. Nuestro objetivo es seguir acompañando a iniciativas así en su evolución hacia modelos más eficientes, tecnológicos y conscientes”, afirma Jose Sanchez, Responsable Comercial B2B de Quantica.

Impulso institucional al autoconsumo en Andalucía

La región refuerza su compromiso con la sostenibilidad con una nueva línea de ayudas dotada con 44,65 millones de euros, destinada a mejorar el desempeño energético de las empresas. El plazo de solicitudes, abierto desde el 12 de noviembre, permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta el agotamiento de los fondos. Su objetivo es reducir la huella ambiental de los edificios, procesos o instalaciones de las empresas andaluzas, fomentando el aprovechamiento de los recursos naturales y la eficiencia energética.

Siguiendo el ejemplo de Minuscenter junto a Quantica, podremos esperar que muchas otras empresas —pequeñas, medianas y grandes— se sumen al camino de la sostenibilidad y el autoconsumo solar.