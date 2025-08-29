El Milagrito multiplica la ilusión en España: duplica el sorteo de jamones de Jabugo sus últimos días por la gran acogida de su campaña

El Milagrito multiplica la ilusión en España

La empresa sevillana Fabrienvaf, fabricante del conocido desengrasante “El Milagrito”, ha conquistado a consumidores de todo el país con su ambicioso sorteo veraniego: 100 paletas de jamón de Jabugo etiqueta de oro de la marca Jamones Carvajal.

Redacción

sevilla |

Lo que comenzó el pasado 16 de junio como una iniciativa para premiar la confianza de sus consumidores, se ha convertido en un auténtico fenómeno. Más de 3.500 personas en toda España, desde el sur hasta el norte, han participado ya en el sorteo, enviando sus tickets de compra tras adquirir su famoso desengrasante.

El éxito ha sido tal que la compañía ha decidido duplicar la ilusión en sus últimos seis días de campaña: en lugar de un jamón diario, se sortearán dos paletas al día, elevando la emoción de la recta final.

“Estamos muy agradecidos por la gran acogida que ha tenido nuestra promoción. Al principio soñábamos con llegar más allá de Andalucía, y ahora podemos decir con orgullo que hemos llegado a todos los rincones del país. Por eso, hemos querido cerrar el sorteo por todo lo alto, duplicando el premio diario”, destaca su director comercial, Javier Castro Molera.

El sorteo concluirá el próximo 17 de septiembre, tras tres meses en los que cada compra del desengrasante “El Milagrito” ha representado una nueva oportunidad de ganar una buena paleta de Jabugo.

Con esta acción, la marca sevillana no solo refuerza su presencia en los hogares españoles, sino que también afianza su vínculo con los consumidores, combinando la eficacia de su producto estrella con el sabor inconfundible de un auténtico Jabugo.

