Mercadona factura 41.858 millones, un 8% más, y alcanza un beneficio neto de 1.729 millones de euros

Este incremento de ventas en volumen y en euros ha sido posible gracias a “El Jefe”, que cada día confía más en la compañía para hacer su compra total, como refleja el incremento de +0,6 puntos de cuota de mercado, hasta el 28,5%, al esfuerzo de las 115.000 personas para ofrecer una gran experiencia de compra, y a los 2.000 proveedores, que han reforzado su compromiso con la mejora de calidad para tener un surtido cada vez más eficiente.

5.000 nuevos puestos de trabajo y más de 1.000 millones compartidos con la plantilla

Mercadona, una vez más, ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello es la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones, la consolidación de poder adquisitivo, con el incremento de IPC, o su política de retribución variable, con el reparto de 780 millones de euros en primas por objetivos, concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad (70% de la plantilla) y que recibieron en el mes de febrero 7.250 €/netos, incluyendo en esta cantidad su salario mensual.

Además, Mercadona ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo, 4.500 en España y 500 en Portugal. La compañía ha cerrado el año con una plantilla de 115.000 personas, 107.500 en España y 7.500 en Portugal.

Más productividad y mejor gestión

El desempeño y compromiso de los 115.000 trabajadores se ha traducido en unos excelentes resultados, con un incremento del 4% de la productividad, del 16% en la gestión de pedidos en tiendas, y del 4% en eficiencia energética, ha llevado a Mercadona a obtener su mejor dato histórico de rentabilidad, un 4,5% de beneficio sobre venta neta.

Todo ello ha elevado el beneficio neto de la compañía a 1.729 millones de euros, un 25% más que en 2024, de los cuales 172 millones de euros son fruto de la gestión realizada en su tesorería. Una vez más, la compañía ha decidido destinar un 80% de este beneficio (1.383 millones) a reinversiones, con el objetivo de dotar de mayor solidez a la empresa, mientras que el 20% restante (346 millones) lo reparte entre sus accionistas vía dividendos.

Evolución hacia el nuevo modelo de Tienda 9

Mercadona va a invertir en los próximos años 3.700 millones de euros para transformar sus supermercados en Tienda 9, modelo que gestionará por procesos en lugar de por negocios, con más espacio para los productos frescos, y una compra más ágil y sencilla para los “Jefes”, incrementado la productividad, rentabilidad y eficiencia. Entre las principales novedades, este modelo optimiza los procesos de corte, cocción y envasado, unificándolos en una sola zona denominada Obrador Central, que genera un ahorro del 10% en energía y un 40% en agua. Además, incluye una actualización técnica de la sala de máquinas.

Los proveedores de Mercadona invierten 1.700 millones para crear industria

El incremento de ventas y la exigencia por la calidad han llevado a los proveedores e interproveedores especialistas de la compañía a incrementar sus inversiones un 31%, hasta los 1.700 millones de euros. Con ello, han seguido contribuyendo a dinamizar la industria agroalimentaria de España y Portugal a través de la puesta en marcha de nuevas fábricas, la modernización y ampliación de las existentes, además de la tecnificación de las explotaciones agrícolas y ganaderas para ser cada vez más competitivos. Este clúster industrial, que crece año tras año, ha vuelto a confirmar también en 2025 su compromiso con la generación de empleo, tal y como demuestran los más de 5.200 nuevos puestos de trabajo creados.

Previsión 2026

La compañía prevé invertir más de 1.000 millones de euros en el presente ejercicio para, además de continuar evolucionando su modelo de supermercado hacia la Tienda 9, ampliar y reformar sus bloques logísticos e impulsar de forma decidida su innovación tecnológica, con la apertura de nuevas Colmenas y la implantación de aplicaciones y herramientas informáticas para mejorar los distintos procesos clave de la compañía. Asimismo, prevé crear más de 1.000 puestos de trabajo e incrementar un 3,5% sus ventas, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros, y consolidar un beneficio similar al del último ejercicio.