Lynk & Co abre su primer concesionario en Andalucía en colaboración con el Grupo Codimotor

El nuevo concesionario, situado en la Avenida Fernández Murube, 18, ha sido diseñado para ofrecer

una experiencia centrada en el cliente. Los visitantes pueden explorar toda la gama de vehículos de

Lynk & Co, incluido el renovado Lynk & Co 01, diseñado para disfrutar al máximo de la conducción;

el Lynk & Co 02, totalmente eléctrico; y el innovador Lynk & Co 08, con una autonomía eléctrica de

hasta 200 km y tecnología de vanguardia. Los visitantes también disfrutarán de servicios

personalizados y descubrirán de primera mano el enfoque único de conducción que proporciona

Lynk & Co.

El acto inaugural contó con la presencia de Francisco Javier Moreno, consejero delegado de

Codimotor, y Patric Holm, vicepresidente de Ventas para el Sur de Europa de Lynk & Co, quien

destacó que esta nueva apertura subraya el compromiso de la marca por acercar sus vehículos a los

clientes españoles.

Asimismo, el evento reunió a destacadas personalidades institucionales, entre ellas Francisco

Herrero, presidente de la Cámara de Comercio; Antonio Ramírez, delegado territorial de Economía,

Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Sevilla y Antonio Augustín, delegado

territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla.

Este lanzamiento forma parte de la nueva estrategia de expansión de Lynk & Co, centrada en el

crecimiento de su red de concesionarios en toda Europa. En España, la marca ya cuenta con 15

concesionarios, una cifra que se espera que alcance los 26 a finales de 2025, lo que establece la

hoja de ruta para el ambicioso plan de expansión de concesionarios de la marca hasta 2026.

Puede acceder a la página web de Codimotor en este enlace: https://www.lynkcodimotor.com/

Sobre Lynk & Co

Lynk & Co es más que una empresa automovilística; es un innovador proveedor de movilidad. Con

una amplia gama de coches electrificados, desde el híbrido enchufable de largo alcance 08, hasta

el totalmente eléctrico 02, pasando por el popular híbrido enchufable 01, la marca combina un

diseño vibrante y vanguardista con soluciones de conectividad pioneras para ofrecer una

experiencia de conducción con visión de futuro. Fundada en 2016 y con sede en Gotemburgo,

Suecia, Lynk & Co opera actualmente en 25 mercados de toda Europa y se encuentra en un ambicioso proceso de expansión, redefiniendo lo que puede ser la movilidad moderna.

Como parte de su decidida estrategia de crecimiento hacia canales de venta minorista a través de

alianzas con distribuidores locales, Lynk & Co cuenta hoy con alrededor de 100 puntos de venta

gestionados por socios en toda Europa, con la meta de alcanzar 150 para finales de 2025. Esta red

en constante crecimiento acerca a Lynk & Co a más clientes, manteniéndose fiel a su misión: transformar el futuro de la movilidad —para las personas, para el progreso y para generar impacto.

Para obtener más información o reservar una prueba de conducción, visite LynkCo.com