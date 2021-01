Cree que en Linares se malinterpretaron sus declaraciones

Lopetegui: "No es lo mismo un guardameta que te la meta un guarda"

El titular del día fue de Julen Lopetegui. Tiró de chiste y refranero popular para explicar que la gente de Linares malinterpretó las declaraciones en las que se quejó del cesped y de un vestuario demasiado pequeño para los tiempos Covid que corren. "Lo mismo lo dije en Lucena. Dije que el protocolo sanitario debe ser unificado porque el virus no conoce de competiciones. Es lo que dije. No es lo mismo decir guardameta que que te la meta un guarda. No me quejo del formato de la copa, que es precioso. Sí de los protocolos", declaró.

Onda Cero Sevilla