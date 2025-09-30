nuevo director general de Isla Mágica

LOOPING GROUP nombra a Alejandro del Barrio Barruso como nuevo director general de Isla Mágica

Alejandro del Barrio que hasta ahora ocupaba la dirección de operaciones del Parque de Atracciones de

Madrid, ha sido nombrado nuevo director general de Isla Mágica y será el encargado de pilotar la nueva etapa

de la compañía y sus planes de mejora y expansión.

Alejandro es Licenciado en Economía y aporta más de 14 años de experiencia en el sector del ocio. Ha

desarrollado su carrera en Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner Madrid y Parque Warner Beach,

asumiendo funciones de dirección en operaciones, merchandising, fotografía y juegos. Además, ha participado

en proyectos corporativos de mejora de eficiencia y estandarización, así como en iniciativas de expansión

internacional con la oficina central (incluyendo proyectos en Dubái y Vietnam). En los últimos años ha

orientado su gestión a optimizar la operación, aumentar la capacidad de atracciones y potenciar ingresos

complementarios, con un enfoque firme en datos y KPI.

Del Barrio sustituye en el cargo a Guillermo Cruz, que ha sido director del parque durante más de doce años,

siendo una figura clave en la evolución de la empresa y la consolidación de Isla Mágica como referente en el

sector del ocio en Andalucía y que continuará vinculado al parque desempeñando un papel más institucional

y estratégico para Looping Group (propietario de Isla Mágica desde 2014).

Isla Mágica, que acumula más de 24 millones de visitantes desde su inauguración en 1997, y que es el parque

temático de referencia en el sur de la península ibérica, afronta esta nueva etapa capitaneada por la recién

estrenada Dirección con ilusión y expectativas de renovación, modernización y adaptación a los nuevos

comportamientos de los clientes.

