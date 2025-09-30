LOOPING GROUP nombra a Alejandro del Barrio Barruso como nuevo director general de Isla Mágica

Alejandro es Licenciado en Economía y aporta más de 14 años de experiencia en el sector del ocio. Ha

desarrollado su carrera en Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner Madrid y Parque Warner Beach,

asumiendo funciones de dirección en operaciones, merchandising, fotografía y juegos. Además, ha participado

en proyectos corporativos de mejora de eficiencia y estandarización, así como en iniciativas de expansión

internacional con la oficina central (incluyendo proyectos en Dubái y Vietnam). En los últimos años ha

orientado su gestión a optimizar la operación, aumentar la capacidad de atracciones y potenciar ingresos

complementarios, con un enfoque firme en datos y KPI.

Del Barrio sustituye en el cargo a Guillermo Cruz, que ha sido director del parque durante más de doce años,

siendo una figura clave en la evolución de la empresa y la consolidación de Isla Mágica como referente en el

sector del ocio en Andalucía y que continuará vinculado al parque desempeñando un papel más institucional

y estratégico para Looping Group (propietario de Isla Mágica desde 2014).

Isla Mágica, que acumula más de 24 millones de visitantes desde su inauguración en 1997, y que es el parque

temático de referencia en el sur de la península ibérica, afronta esta nueva etapa capitaneada por la recién

estrenada Dirección con ilusión y expectativas de renovación, modernización y adaptación a los nuevos

comportamientos de los clientes.