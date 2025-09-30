LOOPING GROUP nombra a Alejandro del Barrio Barruso como nuevo director general de Isla Mágica

Alejandro es Licenciado en Economía y aporta más de 14 años de experiencia en el sector del ocio. Ha
desarrollado su carrera en Parque de Atracciones de Madrid, Parque Warner Madrid y Parque Warner Beach,
asumiendo funciones de dirección en operaciones, merchandising, fotografía y juegos. Además, ha participado
en proyectos corporativos de mejora de eficiencia y estandarización, así como en iniciativas de expansión
internacional con la oficina central (incluyendo proyectos en Dubái y Vietnam). En los últimos años ha
orientado su gestión a optimizar la operación, aumentar la capacidad de atracciones y potenciar ingresos
complementarios, con un enfoque firme en datos y KPI.
Del Barrio sustituye en el cargo a Guillermo Cruz, que ha sido director del parque durante más de doce años,
siendo una figura clave en la evolución de la empresa y la consolidación de Isla Mágica como referente en el
sector del ocio en Andalucía y que continuará vinculado al parque desempeñando un papel más institucional
y estratégico para Looping Group (propietario de Isla Mágica desde 2014).
Isla Mágica, que acumula más de 24 millones de visitantes desde su inauguración en 1997, y que es el parque
temático de referencia en el sur de la península ibérica, afronta esta nueva etapa capitaneada por la recién
estrenada Dirección con ilusión y expectativas de renovación, modernización y adaptación a los nuevos
comportamientos de los clientes.