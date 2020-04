Las salas de teatro de Sevilla avisan: "Si no recibimos ayudas, desapareceremos"

Entrevista a la asociación Escenarios de Sevilla en MÁS DE UNO SEVILLA

La esperada vuelta progresiva a la normalidad, no será homogénea entre los diferentes sectores de la economía que no sólo se preguntan cuando, sino en qué condiciones van a poder abrir sus puertas porque dependerá de varios criterios como el tipo de negocio o su tamaño. Se baraja de entrada, limitar los aforos a un 30%, algo que descartan las salas y teatros de Sevilla con poca capacidad de público porque no les sería rentable.