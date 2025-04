La Junta estima en 239 millones el impacto del apagón en la economía andaluza según un cálculo inicial

Así lo ha indicado este miércoles la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Telmo.

Carolina España ha explicado que en dicha reunión ha informado del impacto del apagón en la economía andaluza tras estar "en contacto en las últimas horas con algunas de las empresas importantes asentadas en Andalucía", y desde la premisa de que aún "es pronto para cifrar económicamente los daños".

En todo caso, la consejera portavoz ha advertido de que, según lo que le han trasladado las empresas con las que ha contactado, "estamos hablando de pérdidas millonarias aquí en Andalucía", al margen de "lo que es peor", que es "el daño reputacional para España" derivado de este apagón, según ha abundado, y en esa línea ha tildado de "lamentable" la "imagen que hemos dado al mundo desde España", que es "la cuarta economía de la Unión Europea".

La consejera ha detallado que la estimación inicial del impacto del apagón en la economía andaluza parte del dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía del año 2024, que ascendió a 221.507 millones de euros.

Ha explicado que si el apagón se hubiera traducido en "un día completo de paralización" de la actividad productiva, ese PIB "se reduciría en un 0,27%", es decir, en "casi 600 millones de euros; concretamente, en 598 millones de euros".

No obstante, la "paralización de la actividad" como consecuencia del apagón no fue "de un día completo, ya que se produjo a media mañana, a partir de las 12,30 horas", y, además, no afectó "de forma uniforme a todos los sectores", y la recuperación se fue produciendo "de forma gradual a lo largo del día", según ha precisado la portavoz de la Junta.

En esa línea, ha apuntado que se podría estimar que se perdió "el 40% de la jornada laboral" del lunes como consecuencia del apagón, que tendría así un "impacto" equivalente al 0,1% del PIB anual andaluz, es decir, "equivalente a 239 millones de euros", según ha detallado Carolina España, que ha subrayado que "la incidencia ha afectado con mayor intensidad a la industria, al comercio y a la hostelería".

La titular de Economía ha pedido que se tomen estos datos "con la debida prudencia", y ha avanzado que "se irán afinando en los próximos días".

EL GOBIERNO ANDALUZ, "VOLCADO" EN LA CRISIS

La consejera ha comenzado su comparecencia defendiendo que el Gobierno andaluz está "volcado desde la mañana del lunes en atender las consecuencias de esta crisis energética" por la que la Junta llegó a pedir al Ejecutivo central la declaración del nivel 3 de emergencia nacional, y ha valorado que ya se está "volviendo a la normalidad".

La portavoz de la Junta ha agradecido "la actitud y la respuesta serena del pueblo andaluz, que una vez más ha sabido estar a la altura de las circunstancias" en esta crisis, "a pesar del auténtico caos que hemos tenido que vivir en Andalucía y en toda España", así como ha valorado el comportamiento de "todos los funcionarios, especialmente" los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que "tanto en los hospitales como en los centros sanitarios han ido alargando su jornada más allá de lo habitual, y han reorganizado también sus agendas para poder atender a las complejidades técnicas del momento", ha puesto de relieve.

La consejera también ha dedicado palabras de agradecimiento "al resto de administraciones, fundamentalmente a los numerosos alcaldes que, una vez más, han demostrado ser los primeros y estar allí a pie de calle y organizar, junto a sus ciudadanos, cadenas de ayudas solidarias con las que han podido ir atendiendo, por ejemplo, a las personas que han quedado atrapadas en distintos medios de transporte".

También ha recordado que, como consecuencia de este apagón, "algunas intervenciones quirúrgicas han tenido que ser reprogramadas" en la sanidad pública andaluza, y desde el Gobierno de la Junta confían "en que se puedan recuperar" esas operaciones "lo antes posible".

En ese punto, Carolina España ha reivindicado la "rápida reacción de la Junta de Andalucía", que, "desde el primer momento en que se recibieron informaciones y notamos esa caída del sistema eléctrico", puso en marcha "los distintos gabinetes de crisis con lo que cuenta la Consejería de Salud y Consumo y el SAS para ir coordinando toda la información y la asistencia que se ha prestado a la ciudadanía".

La portavoz del Gobierno andaluz ha valorado que, este miércoles por la mañana, dos días después del apagón, "todos los centros hospitalarios de Andalucía y los centros de salud han abierto con normalidad", y "la normalidad ha vuelto también a los centros educativos, a los colegios, a los institutos, a las universidades y bibliotecas, que han abierto sus puertas en una jornada plenamente ya lectiva".

"APAGÓN INFORMATIVO" POR PARTE DEL GOBIERNO

Tras ello, la consejera ha advertido de que "España no sólo ha sufrido un apagón eléctrico", sino también "un apagón informativo" del que ha culpado al Gobierno de España, y que "no es aceptable en ningún país occidental", según ha sentenciado.

En esa línea, ha criticado que pasaran "hasta seis horas" desde el corte de energía eléctrica "para que un miembro del Gobierno"; en concreto, el presidente, Pedro Sánchez, "saliera a dar alguna explicación".

"Entendemos que hay que investigar lo ocurrido, y que esa investigación no puede estar en manos del propio Gobierno", que "no puede ser juez y parte, y no puede echar balones fuera" como --según ha continuado la consejera portavoz-- "trató de hacer", este pasado martes, el presidente Pedro Sánchez, "señalando ya a las empresas eléctricas privadas".

En ese punto, además, la consejera ha remarcado que Red Eléctrica de España "está participada en un 20% por la SEPI" y "está presidida por una exministra socialista", por lo que "no se puede decir que sea una empresa privada", ha agregado.

Ha indicado además que "si la presidenta de Red Eléctrica", Beatriz Corredor, ha salido este miércoles "del agujero dos días después" del apagón "sólo para decir que el sistema eléctrico español es el mejor de Europa, que vuelva a esconderse, porque no son las declaraciones que esperamos" de dicho cargo, ha abundado Carolina España, que ha reclamado que "las cajas negras de Red Eléctrica" se abran "con luz y taquígrafos" tras producirse "una pérdida de credibilidad".