La Junta Electoral rechaza el escrito de subsanación y deja fuera de la coalición a Podemos

La Junta Electoral de Andalucía ha rechazado el escrito de subsanación presentado por cuatro formaciones de izquierda, con lo que Podemos no podrá inscribirse como parte de esa alianza después de no haber llegado a tiempo su firma en el registro de la coalición el pasado viernes. Las cuatro formaciones inscritas (IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) presentaron este domingo un escrito de subsanación, aduciendo un error material en la documentación, para que el órgano competente acepte retirar la coalición a cuatro y convertirla en una alianza de los seis partidos, es decir con la incorporación de Podemos y Alianza Verde. Sin embargo, la Junta Electoral, ha decidido rechazar la inscripción de Podemos en la coalición al no aceptar el recurso de subsanación y ha abierto un plazo hasta las 24:00 horas de mañana martes para recurrir ante la Junta Electoral Central, posibilidad que descartó Podemos.