Los Juegos Deportivos Municipales atenderán prioritariamente a los equipos de Sevilla capital

Entre las más destacas se encuentra el hecho de que la inscripción en las ligas municipales de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol, las primeras en arrancar, va dirigida a equipos con CIF y RAED en la ciudad de Sevilla, que no tendrán limitación alguna a la hora de inscribir jugadores. En cambio, aquellos equipos cuyo CIF y RAED no esté establecido en la ciudad sólo podrán inscribir hasta un 25% de jugadores no empadronados en Sevilla capital.

Esta ordenación de los Juegos Deportivos Municipales atiende a una demanda histórica de los clubes de la ciudad, que habían transmitido al IMD su malestar porque tanto la competición como las instalaciones deportivas están saturadas por los clubes de la provincia. El objetivo que persigue el Ayuntamiento con esta medida es garantizar unas ligas sostenibles, así como no asumir competencias de otras administraciones.

Según las estadísticas de participantes de los últimos años, más del 30% de los jugadores pertenecían a otros municipios, lo que provocaba, entre otros aspectos, desequilibrios a la hora de destinar los recursos e instalaciones necesarios.

La inscripción de equipos a las ligas municipales de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol estará abierta hasta el 19 de octubre; los calendarios de competición estarán confeccionados el 29 de octubre y la competición comenzará el fin de semana del 7-9 de noviembre.

Otra de las novedades de esta temporada es que habrá una única liga que se prolongará hasta el mes de mayo, con lo que no habrá una competición parcial en primavera. También será novedad esta temporada que las fichas de los jugadores serán en formato digital, lo que reducirá el número de incidencias y agilizará la revisión por parte de los árbitros.

En cuanto a los precios de inscripción, se mantienen los de la última temporada.

Las ligas de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol son las primeras en arrancar en los Juegos Deportivos Municipales, tras las que irán disputándose el resto de deportes que se celebran por sistema de concentración.