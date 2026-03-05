Isla Mágica habilita sus dos parkings para aparcamiento vigilado durante la Semana Santa

Por ello y aprovechando la cercanía del Parque al centro de la ciudad, Isla Mágica ha habilitado dos aparcamientos para su uso libre durante la Semana Santa. Esta bolsa de aparcamiento es una opción óptima para evitar las aglomeraciones propias de estas fechas a la hora de buscar un espacio disponible para aparcar en las inmediaciones del entorno de la Carrera Oficial.

Ubicados en la Isla de la Cartuja a tan solo 10 minutos a pie de la Alameda de Hércules, en el caso del Aparcamiento Barqueta, y a 15 minutos desde el Aparcamiento General, estos aparcamientos permiten dejar el coche cerca del centro y acceder andando a las principales zonas de paso de las hermandades. Además, cuentan con acceso rápido desde la SE-30, lo que facilita la entrada y salida tanto para sevillanos como para visitantes que llegan desde fuera de la ciudad.

Uno de estos aparcamientos, el ubicado junto al Puente de la Barqueta, en la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro ofrece la posibilidad de adquirir un abono semanal válido desde el Domingo de Ramos (29 de marzo) hasta el Sábado Santo (4 de abril) por un precio cerrado de 70 euros. La segunda alternativa es el aparcamiento general del parque, en la calle Juan Bautista Muñoz, pensado para quienes necesiten estacionar por jornadas sueltas. En este otro parking es necesario sacar un ticket diario, con una tarifa de 9,90 euros para el público general y un precio reducido de 8 euros para personas con pase de Isla Mágica 2026.

En ambos casos, la reserva y compra de plazas se realiza exclusivamente de forma online a través de la página web oficial del Isla Mágica.

Para adquirir la plaza es necesario acceder al apartado “Parking Semana Santa”, pulsar sobre el botón “fechas disponibles” y seleccionar el día deseado. No se contempla la venta presencial.

Los horarios de apertura son los siguientes:

•Domingo 29 de marzo a miércoles 1 de abril: de 10:00 a 02:00 horas

•Jueves 2 de abril: apertura 24 horas (desde las 10:00 del jueves hasta las 10:00 del viernes)

•Viernes 3 de abril: desde la madrugada del jueves a las 00:00 hasta las 02:00 del sábado.

•Sábado 4 de abril: de 10:00 a 02:00 horas