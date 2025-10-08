El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, premiado en los Best Spanish Hospitals Awards por su excelencia en la atención al parto

Este reconocimiento se ha otorgado tras un riguroso proceso de evaluación en el que se ha incluido el análisis de encuestas realizadas a las pacientes, enfocadas en conocer su experiencia durante la atención sanitaria recibida y su evolución médica a lo largo del proceso de parto. Los resultados han reflejado de forma destacada la satisfacción y el reconocimiento de las mujeres atendidas en el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla, lo que pone de manifiesto la calidad asistencial, la cercanía del equipo profesional y el enfoque humano que caracteriza al centro.

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla atiende unos 2.200 nacimientos por año, consolidándose como centro de referencia en atención materno-infantil en Andalucía. Por ello, el hospital dispone de cinco Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR), que permiten a las mujeres vivir todo el proceso, desde el inicio del trabajo de parto hasta el alumbramiento y las primeras horas de recuperación, en un mismo espacio, cómodo, seguro y en compañía. Este modelo de atención continua y personalizada optimiza la asistencia clínica y contribuye de forma significativa al bienestar físico y emocional de las madres y sus bebés.

El centro, además, apuesta por un modelo asistencial fundamentado en la coordinación y el trabajo conjunto de un equipo multidisciplinar formado por los profesionales del servicio de Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Matronas y Enfermería, cuya colaboración es clave para ofrecer una atención integral, segura y humanizada. La implicación de todo el equipo en cada fase del proceso asistencial es sinónimo de garantía a la hora de dar una respuesta basada en las necesidades de cada mujer, una labor valorada muy positivamente por las pacientes y sus familias.

Más premios en los Hospitales Quirónsalud

Ocho hospitales del Grupo Quirónsalud han sido premiados en nueve categorías en la séptima edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards. En total, el Grupo se alza con nueve galardones en esta séptima edición, en la que también se ha reconocido la labor de diferentes centros de Quirónsalud, con hasta siete diplomas acreditativos de finalistas.

Sobre los premios BSH

Los premios BSH, organizados por la consultora Higia Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores útiles para la gestión sanitaria promotora de la red de hospitales Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3), es una iniciativa que se fundamenta en el reconocimiento de la labor de los centros sanitarios participantes en base a indicadores clave sobre los procesos prevalentes de actuación en hospitales de agudos españoles.

En esta edición se han congregado 149 hospitales (89 públicos y 60 privados), de 15 CCAA de toda España, lo que supone un aumento del 8% respecto a las anteriores ediciones, los cuales han sido evaluados por su calidad asistencial y eficiencia, a partir del análisis de hasta 110 procesos clínicos en 11 áreas clínicas, casi el 95% de toda la casuística hospitalaria, lo que supone más de 3.000 indicadores analizados por hospital.