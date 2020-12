FIESTAS MAYORES

No habrá feria ni en abril ni en septiembre en 2021 debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, asegura que el aplazamiento de la semana de farolillos no es viable, ya que su complejo dispositivo hace imposible celebrarla en otras fechas. "Con dolor de nuestra alma, de todos los portavoces de los grupos, no nos queda otra posibilidad que suspenderla, ya que otro tipo de alternativas, de aplazamientos o de ubicaciones no son viables para la feria dada su complejidad", insiste Espadas.