La Fundación MJV y Grupo ABU repiten el éxito de su cena benéfica contra el cáncer de mama

Una vez más se demuestra que la sociedad sevillana se moviliza con solidaridad y compromiso contra este tipo de cáncer, el más frecuente entre las mujeres en España. Como dato, representa aproximadamente el 28,9% de los cánceres en mujeres. Cabe destacar que si se habla de incidencia a lo largo de la vida, se estima que una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama.

Cada año el grupo promotor, de la mano de la Fundación María Jesús Vera, se pone como objetivo recaudar fondos a favor de alguna entidad que trabaje para mejorar la vida de las personas. Por ello, a lo largo de su historia ha apoyado a organizaciones con fines sociales, dedicadas a cuidar la infancia, a personas enfermas y sus familiares, y, en esta ocasión, ha centrado el foco en mujeres que pasan por procesos oncológicos.

En concreta, en esta edición la fundación destinará los beneficios a la investigación contra el cáncer de mama metastásico, en un proyecto conjunto entre CABIMER (Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla) y el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Una quinta edición inolvidable

Entre los asistentes, destacó la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que repetía con respecto al año pasado, y que acudió acompañado de Juan de la Rosa, teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, y de Fernando Vázquez, gerente de Urbanismo. También estuvieron el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela; Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla y varios diputados sevillanos.

La cita congregó además a destacadas figuras del mundo empresarial tanto a nivel local como a nivel nacional como Carolina Alés, Estanislao Martínez, Ricardo Astorga, Juan Manuel Ortega, Jesús Cabrera, Federico Alonso, José Luis Cabezas, Raúl Jara, Jorge Segura, Alfonso Vivancos, Enrique Juan Pascual, José Prada, Carlos Martel Osborne, la familia García Barquero, la familia Medina y la familia Morera.

Por otro lado, estuvieron presentes directivos de la banca como Manuel de la Cruz y David Salado del Banco Santander, Juan Ignacio Zafra y Guillermo Martín de CaixaBank, Raúl Ortega de Cajamar, Asunción Álvarez de BBVA, Luis Martínez Pintor de Caja Rural y César López y Juan Jesús González del Sabadell. Tampoco faltaron profesionales relevantes del sector sanitario, como el prestigioso cirujano Salvador Morales Conde, medios de comunicación y varios representantes de entidades sociales y culturales de la ciudad, como Emilio A. Boja, presidente del Ateneo de Sevilla.

Entre los asistentes no faltaron figuras del deporte como Ángel Haro, presidente del Real Betis, el director deportivo y exfutbolista Ramón Rodríguez ‘Monchi’, los exfutbolistas Carlos Marchena, Paco Gallardo y José Manuel Jurado; Federico Quintero, periodista y presidente de El Desmarque y Paco Cepeda y Juan Bustos, también periodistas. Otras caras conocidas que se dejaron ver por Pineda fueron José Luis López, conocido como ‘El Turronero’, la influencer sevillana, Fátima Rodríguez de la Borbolla y el empresario Gelete Nieto, entre otros. Del mundo taurino Juan José Padilla, Javier Zulueta y Cuqui de Utrera.

Sobre el escenario, en un breve acto que se celebró a mitad de la noche para agradecer a los asistentes y a los patrocinadores su participación, se puso en valor de manera reiterada la importancia de la investigación científica para conseguir reducir el impacto del cáncer, mejorar las estadísticas de supervivencia y la vida de las pacientes con cáncer de mama metastásico.

En primer lugar, Jesús Vera, presidente de la Fundación María Jesús Vera y socio fundador de Grupo ABU, destacó la arrolladora asistencia y colaboración de todos los presentes y de los patrocinadores que un año más se han sumado a esta inciativa. Se mostró orgulloso y abrumado por cómo Sevilla responde y repite al llamamiento de esta entidad sin ánimo de lucro y reafirma su compromiso social con causas de alto impacto en la comunidad como el cáncer de mama.

En la misma línea, los investigadores, Patricia Altea de CABIMER, y Luis de la Cruz, jefe de oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, tomaron la palabra brevemente con el objetivo de agradecer la entrega de la fundación, de los patrocinadores y de lo asistentes para recaudar fondos. Cabe destacar que por quinto año consecutivo esta cena es un éxito de público y su recaudación también.

No nos podemos olvidar que en esta edición han querido estar presentes como patrocinadores de la gala y han hecho posible tanto la celebración como la recaudación de fondos a favor de la investigación contra el cáncer empresas como Santander, Miranza Tecnolaser, Ores&Bryan y MYC, Luxury&Property, Lobcor, Jarquil, Alquimia, Maben, Alfalite y Azul Development. Desde la fundación agradecemos enormemente la entrega y la vinculación de estas entidades que desde el principio han respondido al llamamiento de la organización.