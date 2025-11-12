La Fundación IDIS destaca la mejora en la calidad asistencial del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Esta distinción vuelve a poner en valor el modelo asistencial del centro, orientado a la excelencia y a la obtención de resultados en salud que integra calidad, eficiencia y experiencia de paciente. En esta misma línea, hace unos meses el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla fue reconocido en los Premios Best Spanish Hospitals (BSH) como uno de los mejores hospitales privados de España en evaluación sanitaria basada en valor en el proceso de partos, situándose como referente nacional en atención materno-infantil.

"Esta distinción supone un importante reconocimiento al esfuerzo y compromiso de todo el equipo del hospital por mantener y elevar los estándares de calidad asistencial y refleja nuestra apuesta por la mejora continua en una atención integral, segura y centrada en las personas", ha declarado la doctora María Pena, subdirectora médica y responsable de calidad y seguridad del paciente del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

En total, 222 organizaciones asistenciales públicas y privadas cuentan ya con el Reconocimiento QH de la Fundación IDIS en alguna de sus categorías, que se distribuyen entre los hospitales privados, centro de especialidades y policlínicos privados, hospitales públicos, mutuas y otros centros públicos. En esta edición, se evaluaron 129 solicitudes (32 entidades para conseguir el sello por primera vez; 23, para mejorar de categoría; y 74, para renovar el otorgado en la décima convocatoria), quedando los premios distribuidos de la siguiente manera: 14 centros lo han logrado por primera vez, 5 organizaciones han renovado el alcanzado en el año 2023 subiendo de nivel y 7 han mejorado la categoría lograda en ediciones anteriores, como es el caso del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Otros centros distinguidos del grupo Quirónsalud

Además del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, otros centros del grupo han sido igualmente reconocidos por la Fundación IDIS en esta edición. El Hospital Quirónsalud Madrid y el Hospital Universitario General de Villalba han obtenido el Reconocimiento QH +3 estrellas, la máxima distinción que otorga la entidad, lo que refuerza la posición de Quirónsalud como uno de los principales referentes del sector sanitario privado en España.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.