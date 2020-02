Fekir vuelve: "Puedo dar mucho más"

El Betis se mide este viernes al Mallorca en el Villamarín y recupera a Nabil Fekir para la causa. El jugador francés cumplió sanción ante el Leganés, tras ser expulsado por doble amarilla en el último partido en casa frente al Barcelona. El internacional galo se ha expresado en los medios oficiales del club y ha comentado, sobre la lucha por Europa, que "no estamos donde queríamos por la calidad que hay en la plantilla, pero quedan partidos. Entre todos, afición y jugadores, tenemos que ser conscientes de que es posible y de intentar luchar lo máximo hasta el final".

Fekir es el jugador que más faltas recibe en La Liga (76), aunque el propio protagonista no le da importancia a la estadística. "Conozco ese dato, pero me es indiferente. Tengo que seguir haciendo mi juego. Recibir más o menos faltas no depende de mí. Mi forma de jugar también propicia que pase esto", afirmó.

El aficionado verdiblanco sabe de la calidad del campeón del mundo, pero está disfrutando de su calidad a cuentagotas. En 19 partidos, ha marcado seis goles y repartido tres asistencias. Ante el Barcelona, dio una auténtica exhibición en la primera mitad. Pero en la segunda parte desapareció. Una muestra de lo que está siendo su temporada. El francés lo sabe. "Soy capaz de dar mucho más. Al principio me costó por el cambio y por pequeños problemas físicos. He tenido momentos buenos, pero espero tenerlos mejores. Todavía no hemos visto al mejor Nabil. Tengo confianza de que lo vamos a encontrar de aquí a final de temporada", sentenció.