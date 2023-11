La familia de Julio Rosa busca con desesperación los dibujos de su hijo

Julio Rosa falleció a los 13 años víctima de una leucemia. Sus padres realizaron entonces y después una importante campaña de concienciación para la donación de médula ósea. A Julio le gustaba dibujar y hacer grafitis y esos dibujos se han usado en muchas campañas benéficas. Pili, su madre, nos ha contado hoy que precisamente su marido estaba cerrando una nueva acción solidaria el pasado martes cuando volvió a un establecimiento que regentan en la calle Fran Isidoro de Sevilla, 9. Llevaba varias cosas en las manos, incluida la carpeta donde guardaban todos los dibujos que conservaban de Julio. También portaba un plato grande de jamón cortado y preparado para los desayunos que al día siguiente iban a ofrecer en el bar.

Todo lo colocó encima de un coche y luego se olvidó de cogerlo hasta que de noche, ya en la cama, se percató del terrible olvido. Tanto el padre como la madre acudieron al lugar pero el coche ya no estaba y no pudieron localizar la carpeta con los dibujos. Operarios de Lipasam estaban con sopladoras por la zona tampoco habían visto nada. A raíz de ese momento, ambos alertaron en redes sociales de la pérdida y miles de personas se han solidarizado con esta familia que está desesperada por encontrar esos dibujos. "Para cualquier otra persona no son nada, son dibujos infantiles, pero para nosotros lo son todo, todo lo que nos queda de nuestro hijo".

Emergencias Sevilla, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, ha ha hecho un llamamiento este jueves a la colaboración ciudadana para ayudar a encontrar la carpeta. Al llamamiento se ha unido incluso el alcalde de Sevilla. José Luis Sanz ha pedido difundir el mensaje para "ayudar a Pilar --madre del menor-- a encontrar este tesoro del pequeño Julio".

No ha sido el único en sumarse al llamamiento. La portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha pedido "colaboración para encontrar los dibujos de Julio". "Es urgente", ha subrayado la concejal.