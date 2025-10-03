este año el parque ofrece a los amantes de esta fiesta, más días de terrorífica diversión, que nunca

Como novedad este año, Isla Mágica aumenta los días de apertura del parque, que tradicionalmente cerraba sus puertas tras finalizar el Puente de todos los Santos, y que esta temporada, permanecerá abierto hasta el día 9 de noviembre. Dos días más de terrorífica diversión para los incansables de esta fiesta tan significativa para el público amante del miedo y el terror.

El plato fuerte de la oferta son los Pasajes del Terror, una experiencia inmersiva en la que los visitantes vivirán el miedo en primera persona. Los hay para todos los públicos, con miedo en diferentes niveles de intensidad. Este año se estrenan dos nuevos Pasajes del Terror, La Peste, ubicado en el Corral de Comedias e Inferno: el Descenso de las Almas en el Muelle de la Travesía. En total son 5 los pasajes del terror en los que perderse y disfrutar del miedo en estado puro. Además, para mejorar la experiencia y como novedad, se puede adquirir un Acceso Express para dos de los pasajes más atractivos; La Peste y La Gruta de las Almas Errantes.

Pero para pasar miedo con mayúsculas nada como adentrarse en la nueva Scare Zone, La Marca Negra, repleta de siniestros personajes y espectros que deambulan por el puerto de la Guarida de los Piratas buscando venganza.

Isla Mágica siempre hace un guiño a los más pequeños de la casa y La Fuente de la Juventud, se trasforma en un espacio lleno de brujitas y vampiros, un Halloween más amable para que nadie se quede sin disfrutar de esta fiesta del miedo.

Para completar un día de terror los visitantes tienen a su disposición una amplia oferta de espeluznantes animaciones y espectaculos embrujados que les quitarán el hipo, pero no el apetito. Por ello la oferta gastronómica se completa cada año, con la gran fiesta de la cerveza alemana, nuestro Oktoberfest de Miedo, que viene aderezado con los más conocidos y sabrosos platos germanos y platos “malditos” especialmente preparados con motivo de Halloween que podrán degustarse no solo en El Fuerte si no en diversos puntos de restauración del parque.

Y para los que no tienen miedo a las alturas Isla Mágica propone a sus visitantes subir a Nao Vigía y descubrir la versión más tenebrosa del parque desde el cielo. Igualmente se puede acceder al Globo de Sevilla de manera independiente a Isla Mágica por todo aquel que quiera disfrutar de unas vistas de la ciudad y del parque en estos días de otoño.

Isla Mágica abrirá todos los viernes, sábados y domingos hasta el 2 noviembre más los días 13 de octubre, 8 y 9 de noviembre, fecha en la que terminará la temporada. Los sábados y domingos, y el 13 de octubre el horario de apertura será de 11:00-22:00 hrs. Los viernes el horario será de tarde de 16:00-23:00 hrs y el día 31 de octubre, día especial de Halloween, el horario de apertura será de 16:00-24:00 horas.

Halloween es la fiesta de más éxito de la temporada y es celebrada por miles de personas cada año por eso las entradas pueden agotarse rápidamente online o en las taquillas antes de lo habitual. Se recomienda comprarlas con antelación a través de la página web. En caso de agotarse las entradas, solo podrán acceder al parque las personas con entradas ya adquiridas o poseedores de Pase de Temporada hasta que se alcance el límite de aforo.

Pasajes del terror

Cuidado por donde caminas… ¡la isla se ha vuelto tenebrosa con estos pasajes!

La Peste ¡Nuevo!

Una experiencia inmersiva que te transportará a la Sevilla de 1649, época en la que la ciudad está azotada por la Peste. Algunos religiosos apuntan a un castigo divino por haberse convertido la ciudad del pecado. Insectos, chillidos de roedores y otros sonidos siniestros, cuerpos carbonizados (quemados quizá por los inquisidores), voces misteriosas que apuntan hacia cierta secta secreta, paredes pintadas con horripilantes dibujos por un artista enloquecido, escenas relacionadas con canibalismo y vampirismo… La verdad será descubierta: esta no es una epidemia habitual si no algo terriblemente macabro.

* No recomendado para menores de 12 años

La Gruta de las almas errantes

Un cementerio pirata lleno de esqueletos y maldiciones. Sombras que se mueven y cofres misteriosos esperan a los más valientes.

* No recomendado para menores de 8 años

La Cueva Encantada

Recorrido para nuestros visitantes más pequeños, donde uno de sus personajes te hará protagonista de su propia historia. Divertido y animado circuito ambientado en la temática Halloween.

Inferno: el Descenso de las Almas ¡Nuevo! Requiere pago adicional.

Pasaje ubicado en la zona del muelle de Travesía inspirado en la temática del Infierno de Dante Alighieri. Durante una noche al año, las almas de los condenados encuentran una grieta en el tiempo que conecta el mundo de los vivos con los círculos del Infierno. Un viajero imprudente ha cruzado esa grieta... y tú, visitante, estás a punto de seguir sus pasos.

* No recomendado para menores de 12 años

Ad Bestium . Requiere pago adicional.

Atrévete a sumergirte en las entrañas de la Nao Diablo si te crees con el valor y la astucia suficiente para escapar. Conoce al Capitán Caníbal, si crees que podrás soportar su demoníaca locura. Una nueva dimensión invadirá tu cuerpo y confundirá tu mente. Siete salas, increíbles criaturas, enigmas por resolver… y mucho, mucho miedo que superar. Solo para valientes.

* No recomendado para menores de 12 años

Espectáculos y animaciones

En Halloween, Isla Mágica presenta espectaculos diferentes a los del resto de la temporada, inspirados en la temática del miedo, y se vuelven más terroríficos que nunca. Cuidado porque… ¡¡quizás no salgas vivo!!

Espectáculos

La redención del Alquimista

Un cautivador espectáculo con efectos audiovisuales en el que espíritus, soldados malditos y criaturas deformes recorren El Fuerte tras la rotura del sello mágico. El Alquimista ha vuelto y nadie escapará de su poder.

El templo de los monos locos

Arístides Gonzáles y su amada Annú Hassari han llegado hasta el templo, pero no saben que van a despertar a un malvado ser que vive en su interior.

Los Jumanis raptan a Annú; cuando Arístides se enfrenta a las extrañas criaturas con un arma que lanza piedras de lava a modo de balas de cañón, termina acabando con la vida de su amada. El terrorífico Hanuman le plantea quedarse con el tesoro que buscaba o bien resucitar a la mujer…

Mar de sangre

Espectáculo de fin de día en El Lago.

Gran producción con audiovisuales, láser, pantallas de agua y pirotecnia.

Los españoles que colonizaron esta zona de las Américas descubrieron que los indígenas de esta costa realizaban rituales con sacrificios a su dios de la muerte en el islote situado frente a la playa. Con su arrogancia, se establecieron en estas tierras. Lo que ignoraban era que los indios hacían aquello porque este mar es una entidad viva y hambrienta que reclama almas.

Ahora, este mar exige saciar su hambre y regurgita de sus entrañas los cuerpos de los ahogados y de aquellos que intentaron hacerle frente. Una historia de terror natural y espectros devoradores. Los espectros surgidos del mar se lanzan entre el público para atrapar a los descendientes de aquellos españoles arrogantes, que son atacados sin compasión.

Animaciones

Arácnidos

En la zona de Travesía- Venta del Puerto. Si ves un nido de arañas no te acerques, espectros arácnidos han invadido Isla Mágica, si pasas cerca de ellas, nos las despiertes o tendrás que correr para evitar formar parte de su cena…

Un misterio oscuro ¡Nuevo! Itinerante

Un pirata desquiciado recorre la Guarida atrapado en su jaula, arrastrada por un guardián. Entre gritos y carcajadas, busca cómplices para huir.

* No recomendado para menores de 12 años

Mitos y Conjuros ¡Nuevo!

Exterior del Fuerte – Dos personajes introducen a los visitantes en la leyenda del Alquimista, y abren paso al gran espectáculo que se celebra en El Fuerte, com un inquietante relato previo.

No sin mi escoba

La Fuente de la Juventud –Una bruja juguetona aparece sin previo aviso en la Isla de los Niños. Escobazos suaves, sustos inesperados El bosque de las Mil Luces se está quedando sin hadas, luciérnagas y otros seres por culpa de un extraño árbol, víctima de un hechizo oscuro.

Teatros de Calle

Hechizos

Dos brujas invitan a los niños a formar parte de su aquelarre. Canciones, conjuros y hechizos que convertirán a familias enteras en cómplices de la magia

Scare Zone

La Marea Negra.El emplazamiento es en La Fragata, utilizando esta como escenario desde la que siniestros piratas recorrerán La Guarida de los Piratas sedientos de sangrienta venganza.