España cree que Montero debe pedir perdón por "caos" ferroviario: "El maltrato a Andalucía traspasa todos los límites"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, también secretaria general del PSOE-A, "debe pedir perdón a los andaluces por todo lo que está ocurriendo" en cuanto al "caos ferroviario" que sufre la comunidad. "El maltrato que el Gobierno de España infringe Andalucía traspasa todos los límites", ha apostillado.

Así, ha esperado que Montero "cumpla con su compromiso con esta tierra, que demuestre que es andaluza, que lidera el PSOE-A y que es vicepresidenta del Gobierno", lo que en su opinión implica "dar explicaciones y también poner soluciones, porque en Andalucía lo que hay realmente es una falta de inversión importante por parte del Gobierno y ese es el motivo por el que se produce ese caos ferroviario que estamos sufriendo y padeciendo, curiosamente, aquí".

En su visita al Málaga Techpark, la consejera ha defendido que "el progreso que estamos viendo en nuestra tierra no puede verse frenado por ese caos ferroviario al que nos condena el Gobierno de España un fin de semana así y el otro también". "Estamos hablando de castigo y de maltrato", ha incidido.

En este punto, ha señalado que "no son solo los 1.200 millones de euros que se nos retiene y se nos debe a Andalucía por no actualizar los anticipos a cuenta desde enero hasta abril; no solo son los 400 millones de euros que se nos deben a Andalucía por la Dependencia, por no aprobar Presupuestos Generales del Estado; o los 1.522 millones de euros que se nos deben a Andalucía cada año por un sistema de financiación injusto".

Así, ha criticado que a todo eso se une ahora "el caos ferroviario, la desconexión de Andalucía con Madrid se está repitiendo semana tras semana y los fines de semana"; un "maltrato ferroviario" que, ha incidido, "no solo lo están sufriendo los andaluces, lo están sufriendo también los miles de turistas que nos visitan cada fin de semana, en una comunidad eminentemente turística".

"Nosotros vamos a pelear por los derechos que nos corresponden a los andaluces y, desde luego, la señora Montero, que representa al PSOE en Andalucía, que lleva más de una semana sin pisar esta tierra, estamos convencidos de que debe pedir perdón a los andaluces por todo lo que está ocurriendo sin que haya ni una explicación ni una solución por parte del Gobierno de España", ha sentenciado.