Ni entrenar de más ni improvisar: la preparación ideal para la recta final antes del Medio Maratón de Sevilla

Especialistas en nutrición y ejercicio físico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón recuerdan que, a pocos días de la prueba, el trabajo importante ya está hecho y que la recta final de la preparación no debe centrarse en acumular más kilómetros, sino en cuidar el cuerpo y facilitar la correcta recuperación. Es por ello por lo que ajustar la alimentación, mantener una adecuada hidratación y reducir el volumen y la intensidad del entrenamiento resultan especialmente claves para afrontar correctamente la prueba.

Alimentación e hidratación: un pilar clave en la recta final

La alimentación y la hidratación adquieren un papel especialmente relevante en los días previos a una media maratón, ya que influyen de forma directa tanto en el rendimiento como en la recuperación y la prevención de molestias. Según explica Felipe del Valle, especialista en Nutrición del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Una planificación nutricional adecuada en esta última semana permite llegar a la carrera con las reservas de energía optimizadas, favorecer la regeneración muscular y evitar problemas digestivos o episodios de fatiga innecesaria el día de la prueba.

“No es el momento de probar alimentos nuevos ni suplementos desconocidos. Lo recomendable es priorizar los hidratos de carbono de calidad para asegurar las reservas de energía, aumentando de forma progresiva el consumo de pasta, arroz, patata, pan o cereales, acompañándolo de frutas y verduras; además es importante mantener una buena ingesta de proteínas y cuidar especialmente la hidratación, bebiendo agua de forma regular durante toda la semana, pero evitando concentrar la hidratación únicamente el día previo a la carrera”, comenta Felipe del Valle.

Ajustar el entrenamiento y el descanso para evitar lesiones

En cuanto al entrenamiento, los profesionales recomiendan reducir claramente el volumen y la intensidad durante los últimos días, manteniendo sesiones cortas y suaves que ayuden a conservar sensaciones sin generar fatiga acumulada. “Entrenar de más en esta fase no aporta beneficios y sí aumenta el riesgo de sobrecargas musculares, molestias articulares o pequeñas lesiones que pueden comprometer la participación en la prueba”, explica el doctor Daniel Cansino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Además, el descanso cobra en esta recta final un papel fundamental. Dormir bien, respetar los tiempos de recuperación y evitar actividades físicas exigentes fuera del entrenamiento ayudan al organismo a asimilar el trabajo realizado durante las semanas previas. En este sentido, es necesario no ignorar señales de alerta como dolores persistentes o fatiga excesiva. “Ante cualquier molestia, reducir la carga y priorizar la recuperación puede marcar la diferencia entre llegar en buenas condiciones o verse obligado a parar”, apunta el doctor Cansino.

Quirónsalud, Proveedor Médico de Salud del Medio Maratón de Sevilla 2026

El Medio Maratón de Sevilla volverá a contar con el apoyo de Quirónsalud como Proveedor Médico de Salud en una edición que, por primera vez, superará los 20.000 corredores inscritos, 3.000 más que en la edición anterior.

Como en ediciones anteriores, el Medio Maratón de Sevilla contará con un total de cinco puntos medicalizados debidamente señalizados por Quirónsalud para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir. Asimismo, como apoyo adicional, un equipo de ocho fisiorunners recorrerá el circuito junto a los participantes, ofreciendo asistencia en movimiento para aliviar sobrecargas y ayudar a los corredores a seguir adelante en su desafío, y tres puntos fijos, ofreciendo a los corredores una zona de asistencia en carrera, con un fisioterapeuta y una zona habilitada para estirar

El apoyo a esta cita consolida el compromiso del Grupo con la salud del deporte y, muy especialmente, del running. En los últimos años, también ha velado por la salud de importantes carreras como la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Mitja Marató de Barcelona, la Carrera Nocturna de Toledo, la Behobia/San Sebastián o la Total Energies Medio Maratón de Málaga, entre otras.