William Carvalho y Aitor Ruibal no entrenan a tres días de la cita del Bernabeú

A tres días para el partido, siguen sin entrenar con el resto del grupo dos jugadores titulares: William Carvalho y Aitor Ruibal. No obstante, en el cuerpo técnico confían en que no tengan problemas para llegar al choque. No obstante, Pellegrini ya puede contar al cien por cien con Sabaly, en el caso de que necesitara cambiar el lateral derecho. Además, Canales, que ya disputó minutos en la segunda parte ante Osasuna, podrá ya jugar de inicio. Guardado y Paul están disponibles también para el entrenador en el caso de optar por otro futbolista de corte más defensivo en el doble pivote ante el Real Madrid.

Pellegrini no podrá repetir el once de las primeras jornadas, ya que Pezzella deberá cumplir sanción tras su expulsión en el último partido. Luiz Felipe y Edgar jugarán en el centro de la defensa.