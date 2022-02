Vuelve Ocampos

Los que no han trabajado en el cesped con el resto de compañeros han sido Corona, Martial y Rakitic, sin que se conozca el motivo. El club nervionense no es amigo de ofrecer partes médicos ni información acerca de lesionados, así que se desconoce si se trata de algún problema de consideración o una simple gestión de cargas de trabajo. Han entrenado con normalidad los dos jugadores que el pasado viernes regresaron al fútbol de competición tras sus lesiones: Fernando y Delaney. Aparte de Suso y Lamela sigue de baja Montiel. El resto de la plantilla se ejercita con normalidad preparando el partido ante el Dinamo de Zagreb, que lleva once victorias seguidas y es líder de su liga.