Vlachodimos: "Quiero ganar trofeos con el Sevilla"

El guardameta griego, de 31 años, se ofrece "para ayudar al equipo. Tengo experiencia en la Champions y en otras competiciones internacionales. Me gusta ayudar a los jóvenes y tirar del grupo en los momentos difíciles. Daré lo mejor de mí cada día. Para mí venir al Sevilla FC es una gran oportunidad, tengo ganas de jugar aunque la decisión como siempre será del entrenador. Físicamente me encuentro muy bien, he hecho la pretemporada bien con el Newcastle y me siento preparado". Odysseas, que es como se ha puesto en la camiseta, ha explicado que "n cuanto tuve la oportunidad de venir al Sevilla y a la Liga, no me lo pensé. Quiero jugar, vengo con hambre".

Este miércoles, el nuevo portero del Sevilla se ha estrenado con sus nuevos compañeros en un entrenamiento. Y, aunque viene de hacer la pretemporada con el Newcastle, en stages realizados en Singapur, Corea y Austria, y está en perfectas condiciones físicas, sabe que no va a ser inscrito para el primer partido en San Mamés. Y es posible (habrá que esperar) que tampoco en la segunda y tercera jornada. Todo dependerá de las ventas.