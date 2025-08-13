Fisicamente está para jugar, aunque no está inscrito

Vlachodimos: "Quiero ganar trofeos con el Sevilla"

El Sevilla quería reforzar la portería y ha optado por la vía de la cesión sin opción de compra de un portero reconocido que lleva dos años jugando muy poco y quiere reverdecer laureles "en un equipo que gana trofeos, eso es lo que quiero". Odysseas Vlachodimos está encantado de "llegar a un gran club con unos compañeros fantásticos. Desde el primer momento, no tuve ninguna duda".

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Odysseas Vlachodimos
Odysseas Vlachodimos | EFE/José Manuel Vidal

El guardameta griego, de 31 años, se ofrece "para ayudar al equipo. Tengo experiencia en la Champions y en otras competiciones internacionales. Me gusta ayudar a los jóvenes y tirar del grupo en los momentos difíciles. Daré lo mejor de mí cada día. Para mí venir al Sevilla FC es una gran oportunidad, tengo ganas de jugar aunque la decisión como siempre será del entrenador. Físicamente me encuentro muy bien, he hecho la pretemporada bien con el Newcastle y me siento preparado". Odysseas, que es como se ha puesto en la camiseta, ha explicado que "n cuanto tuve la oportunidad de venir al Sevilla y a la Liga, no me lo pensé. Quiero jugar, vengo con hambre".

Este miércoles, el nuevo portero del Sevilla se ha estrenado con sus nuevos compañeros en un entrenamiento. Y, aunque viene de hacer la pretemporada con el Newcastle, en stages realizados en Singapur, Corea y Austria, y está en perfectas condiciones físicas, sabe que no va a ser inscrito para el primer partido en San Mamés. Y es posible (habrá que esperar) que tampoco en la segunda y tercera jornada. Todo dependerá de las ventas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer