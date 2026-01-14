Vargas se vuelve a romper

El extremo suizo del Sevilla Rubén Vargas, que apenas estuvo seis minutos en el campo en su reaparición este lunes ante el Celta después de cerca de dos meses lesionado, sufre una nueva dolencia en el bíceps femoral del muslo izquierdo, la misma zona que se dañó a finales de noviembre y que le mantuvo todo ese periodo de baja.

"Rubén Vargas sufre una nueva lesión en el bíceps femoral izquierdo, fruto de su participación en el partido de este lunes ante el Celta de Vigo", anunció en la noche de este martes en un comunicado el Sevilla, después de las pruebas médicas realizadas en esta jornada al internacional suizo de origen dominicano.

El club hispalense no avanza un plazo estimado de recuperación para Rubén Vargas, uno de los jugadores más desequilibrantes en el ataque del equipo entrenado por el argentino Matías Almeyda, y sólo especifica que "queda pendiente de evolución", aunque, en principio, es muy posible que vuelva a estar entre cinco y siete semanas de baja por el tipo de dolencia que padece.

El atacante suizo, de 27 años y uno de los futbolistas más cotizados de la plantilla sevillista, se reincorporó al trabajo del grupo el pasado miércoles tras superar una lesión sufrida en la segunda parte del encuentro liguero del pasado 24 de noviembre frente al Espanyol, que le afectó a la misma zona del muslo izquierdo que la de ahora.

En su breve reaparición frente al Celta de Vigo, Vargas había saltado al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en el minuto 58, en sustitución de Gerard Fernández 'Peque', pero apenas seis minutos después tuvo la mala fortuna de lesionarse de nuevo, al sentir un pinchazo en el muslo después de controlar en solitario un balón en la banda izquierda.

En las siete semanas en las que estuvo fuera del equipo por la primera de esas lesiones, el internacional suizo con ascendencia dominicana se perdió siete partidos con el Sevilla: cinco de LaLiga EA Sports (Betis, Valencia, Oviedo, Real Madrid y Levante) y dos de la Copa del Rey (Extremadura y Alavés).