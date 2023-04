Tres bajas para Mestalla, donde podría volver Rekik

Si Jordán, que fue baja ante el Celta por molestias físicas, se recupera a tiempo, suplirá a Gueye. A Acuña no le podrá suplir Alex Telles porque también está castigado. No quedan laterales izquierdos pero sí centrales reconvertidos, como Karim Rekik. El neerlandés ha jugado ya en esa posición, aunque tiene el handicap de estar saliendo de una lesión. Ha estado dos meses parado y ahora todo apunta, salvo experimento de Mendilibar, a que será titular en Mestalla en ese lateral zurdo en defensa de cuatro. Si no nos sorprende el técnico vasco con otra solución o con un jugador del filial, Rekik tendrá que jugar de inicio olvidando de un plumazo los 60 días que ha estado sin jugar. La buena noticia es que Marcao y Nianzou está entrenando ya con el grupo y, en caso de que jueguen, Gudelj podría volver al mediocampo. Y es que el partido es crucial. Si el Sevilla gana, metería 8 puntos al Valencia, que ahora mismo marca el descenso. Finalísima.