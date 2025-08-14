Todo preparado para el desembarco de béticos en La Cartuja

El estreno liguero en casa de los verdiblancos se acerca -el 22 de agosto recibe al Alavés- y la entidad heliopolitana ha detallado las recomendaciones para trasladarse hasta el estadio, así como para entrar y salir del recinto. Existen cuatro formas de llegar hasta el nuevo feudo verdiblanco: en transporte propio, en autobús, en tren o a pie. Para facilitar la transmisión de la información y el proceso a la afición de La Palmera, el Betis ha anunciado que va a poner a disposición de cada socio una plataforma de ayuda personalizada en función del código postal desde donde se desplace.

De igual forma, la entidad avisa: es un grave error ir en coche sin preparar el desplazamiento, porque entorpecería de forma severa el flujo normal del tránsito. Conocedor de las circunstancias de acceso a La Cartuja, recomienda evitar usar el transporte propio para ir al estadio olímpico.

Vehículo propio.

Se han adecentado 15.000 plazas de aparcamiento repartidas en los parkings habilitados en la bancada, no comunicados entre ellos. Además, el Real Betis anuncia un convenio con Torre Sevilla por el que, a parte de las tres horas gratuitas en el parking del centro comercial, los días de partido se podrá ampliar otras 4 horas por tan solo 2€. Existirá un punto de recogida de taxis y VTC’s, así como un aparcamiento específico para motos y bicicletas adecuadamente iluminado y vigilado. La Policia Local anuncia que habrá cortes de tráfico totales en la Glorieta de Beatriz Manchón, en la zona de Camino de los Descubrimientos hasta la Calle del Ocio, y un último en la zona de Leonardo da Vinci. Por otra parte, se establecerán puntos de regulación del tráfico -únicamente para taxis, VTC’s, motocicletas y autobuses- en la Plaza de Cayetana de Alba, Glorieta de Isla Mágica, Glorieta de RTVE y Gregory Mendel.

TUSSAM

Por lo que respecta al autobús, las líneas a usar son la C1, C2 y 2, así como la lanzadera desde Blas Infante. El servicio TUSSAM se refuerza con 12 vehículos a la ida, y 24 a la vuelta. Una vez finalizado el partido y hasta dos horas después, existirán tres lanzaderas, desde la Facultad de Ingerieros, y La Barqueta. Este servicio será gratuito y el horario, al igual que ocurre con el tren, se adaptará en los días de partido. En cuanto a los autobuses de las peñas verdiblancas, un total de 99 vehículos, tendrán su propio parking.

Renfe-Cercanías

En cuanto al servicio de trenes, Renfe anuncia que pondrá a disposición de los aficionados tres trenes dobles para la ida, y otros dos para la vuelta. Aquellos que trasladen a los béticos antes del encuentro, el horario será escalonado desde tres horas antes, mientras que al final del choque solo viajarán 30 y 40 minutos después del pitido final. La estación de Sevilla-Santa Justa servirá como pivote de todas estas comunicaciones, y los horarios, también en el centro ferroviario estarán adaptados.

Itinerarios peatonales

Por último, y para las personas que decidan ir a pie, el Betis ha creado cinco itinerarios para que el acceso sea más sencillo. Estás rutas varían entre los 20 y los 7 minutos a pie e incluyen el paso por el Parque del Alamillo, que estará abierto con la finalidad de agilizar la entrada y salida de aficionados. El director de La Cartuja, Daniel Oviedo, ha asegurado haber ensanchado el vial sur. “Será desde donde vendrá mayor público y que va desde la Avenida del Ocio con la parte sur del estadio, desbloqueando el vallado que obligaba a los asistentes a hacer un recorrido mayor”, explica el dirigente.

Complementario a todo esto, también se ofrece un servicio de restauración con una carpa de 1.000m 2 anexo al parking de autobuses de peñas, en la zona sur del estadio. Está previsto que esta zona de restauración vaya creciendo de forma paulatina incluyendo servicios, food trucks e incluso una tienda.