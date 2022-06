El Sevilla, tercero en posesión de balón

Si tienes la pelota... no la tiene el rival

Los entrenadores siempre dicen que si tienes la pelota, no la tiene el rival. Y si no la tiene el rival, no te pueden hacer goles. Pues si miramos las estadísticas de la liga 21-22 que se acaba de ir, el Sevilla es el tercer equipo con más posesión de balón, con una media del 58%. Únicamente le superaron en ese aspecto el FC Barcelona, con un 62,8%, así como el campeón, el Real Madrid, que alcanzó el 58,7%. Muy cerca quedó el equipo nervionense con el 58%. Justo por detrás, completando el top 5, aparecen el Villarreal, con un 57%, y el Celta, con un 55,7%.

