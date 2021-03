Suso, el parón perfecto y el dolor por la Copa

En una entrevista en los medios oficiales del Sevilla, Suso ha comentado que "jugando cada tres días no hay tiempo para nada. Siempre estás viajando y jugando y no hay ni una semana completa para entrenar. Ahora, sin Champions ni Copa, tendremos algún día más, pero ahora este parón viene en un momento perfecto. La competición está como está por la situación que vivimos, pero esto viene bien porque necesitamos descansar al no haber parado".

El sevillista ha tenido palabras de elogio para su entrenador, Julen Lopetegui. "Es muy exigente, un entrenador que no se para ni se conforma. Estuve con él en todas las categorías y me hizo debutar en la absoluta. Nos conocemos mucho y él sabe mis defectos y lo que le puedo dar. Eso en parte es bueno y también malo", comentó.

Por otro lado, Suso no oculta su decepción por la eliminación ante el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. "Si soy sincero, la Copa me dolió bastante. Fue la manera de que te remonten un 2-0. Dependen muchas cosas y si el penalti se mete estábamos clasificados. Son cosas que pasan en el fútbol, pero no fuimos nosotros. No presionamos como solemos presionar. Aquel día no parecíamos el Sevilla y me dio coraje", sentenció.