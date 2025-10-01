Suazo: "Queremos pelear este año por cosas importantes"

El defensor chileno destacó la buena evolución de este Sevilla, que va de menos a más. "Estamos creciendo y demostrando que el Sevilla esta temporada quiere pelear por cosas importantes. Estoy muy feliz, porque parece que hubiera jugado aquí toda mi vida". declaró. Acaba de llegar "pero ya he podido llevar el brazalete de capitán, lo cual es un orgullo, pero yo no voy a ningún lado con la intención de ser capitán, sino con la de ayudar. Trato de transmitir mis valores, si eso después me lleva a que la gente me vea como un líder puede ser, pero soy igual con todos".

Preguntado por el jugador al que le tocará, seguramente, defender el domingo, Lamine Yamal, subrayó que "no es solo es Lamine, que es un tremendo jugador. Uno se tiene que preocupar por el Barcelona en general. Tienen jugadores individualmente extraordinarios, pero el equipo es muy fuerte y juega muy bien al fútbol. Nos enfocamos en el Barcelona, no en un jugador. Trabajamos para ganar el partido por más difícil que sea y queremos conseguir los tres puntos como sea".

Ganar al Barcelona significaría romper la racha, que ya dura año y medio, sin vencer en dos partidos consecutivos. Pero es que además los números en casa son muy negativos: sólo una victoria en el Sánchez Pizjuán en 9 meses. Aún así, Suazo pide que confíen en ellos, porque "es cierto que los resultados no se han dado pero al equipo no le supone ninguna presión jugar en casa, es lo más lindo que hay. Nos encantaría que los resultados en nuestro estadio fueran mejores en casa pero estoy más que convencido de que van a llegar, por la manera en la que trabajamos y por cómo nos apoyan nuestros hinchas. Intentaremos que sea lo antes posible y para que sea este domingo, por más difícil que sea el rival".