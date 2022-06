Sevillistas por el mundo

Por otro lado, Augustinsson jugó el partido completo en la derrota de la selección sueca por un gol a dos ante la noruega. Dmitrovic no tuvo minutos en la goleada de su combinado, Serbia, a Eslovenia; Gudelj no iba convocado. Y la despedida de la concentración con México para Tecatito Corona tuvo susto incorporado, porque el sevillista se lesionó a la media hora y tuvo que ser retirado. El amistoso de la tricolor, que se jugó en Chicago ante Ecuador, finalizó sin goles. Corona, que fue titular, empezó a mostrar molestias en el tobillo sobre el primer cuarto de hora de juego y finalmente tuvo que dejar su sitio a Antuna a los 28 minutos. Tata Martino, el seleccionador de Mexico, declaró que "no parece ser nada importante".