El sevillismo sigue en pie de guerra

Por un lado, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ha emitido un comunicado en el que declara persona non grata al presidente Del Nido Carrasco e insta a los aficionados a expresar la misma idea en redes sociales. El texto de la nota emitida por la Federación es el siguiente: La Junta Directiva de la Federación de Peñas Sevillistas «San Fernando», tras la nefasta gestión del actual Consejo de Administración del Sevilla FC, que ha derivado en una grave crisis institucional, económica, deportiva y social sin precedentes ha acordado:

– Nombrar PERSONA «NON GRATA» al Presidente del Sevilla FC, José Mª del Nido Carrasco y a todo su Consejo de Administración, por su responsabilidad compartida en la espantosa toma de decisiones continuadas.

– Animar a todas las Peñas y colectivos sevillistas, que así como ya manifestaron su desacuerdo con el actual Consejo, MANIFIESTEN ahora PÚBLICAMENTE su rechazo en redes sociales, declarando PERSONA «NON GRATA» al Presidente del Sevilla FC, haciéndolo extensivo a los componentes del Consejo de Administración y como consecuencia, prohibirles la entrada a las sedes de las peñas sevillistas.

Y además, un colectivo muy numeroso y que se hace notar como Biris Norte ha anunciado que en el partido ante el Real Madrid dejarán su grada vacía durante 45 minutos. El comunicado dice que "una vez pasado el temporal, es hora de dejar claro a quienes nos han llevado a esta situación que los queremos lo más lejos posible, por si aún no se han dado por aludidos. Este domingo, el equipo no se juega nada, por lo que aprovecharemos para dejar vacía nuestra grada durante los primeros 45 minutos como muestra de rechazo a esta directiva. Animamos a todo aquel sevillista que comparta nuestro sentir a que se sume y deje también su asiento vacío. Esto no es abandonar al Sevilla FC, sino luchar por su futuro. Al regresar para la segunda parte, recibiremos al equipo como más nos representa: tifando en honor a nuestro escudo y a nuestros 50 años de historia. Posteriormente, realizaremos un mosaico amarillo, color que venimos utilizando desde el año pasado como símbolo de protesta. También os invitamos a participar y a teñir el estadio de amarillo en el minuto 65 del partido. Porque no nos vamos a callar. Porque esto no va de un partido, va de recuperar el Sevilla que es del SEVILLISMO. Y, si no lo entienden, se lo gritaremos una y mil veces más".

Y por si fuera poco, han aparecido pancartas contra Del Nido Carrasco y el consejo en muchos puentes de Sevilla. Especialmente desagradable resulta la imagen de uno de ellos, en el que aparece un muñeco ahorcado que simula ser el presidente sevillista, con la frase "Junior, este será tu final". El ambiente sigue muy cargado.